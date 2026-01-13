2026教育趨勢│26/27學年體育音樂成小學呈分試計分科目 匹克球將成學界大熱運動？

2026教育趨勢│近年資助小學的課外活動，已直逼直資學校的多元化。以運動項目為例，除了游泳、球類或田徑等傳統運動外，更有發展其他球類運動如手球、網球等，也大為流行新興運動像閃避球、軟式曲棍球、躲避盤等，而冷門的冰球亦越來越多學校參與。仁愛堂田家炳小學是首間將冰球訓練納入體育科的津小，也是本地第一所在校內設置仿冰場的學校，在2023年更首次舉辦「田小冰運會」。

仁愛堂田家炳小學「田小冰運會」（圖片來源：資料圖片）

2026教育趨勢│體藝發展更專業 預計匹克球興起

預測來年哪種運動會受到學界歡迎，相信被《時代雜誌》稱為「美國境內最具潛力運動」的匹克球（Pickleball）一定佔一席位。坊間已有不少正規場地的匹克球，是一項融合多種運動元素如乒乓球、羽毛球和網球等的運動，安全性高，易學易玩，其中伊利沙伯中學舊生會小學分校、聖公會奉基小學已增設了匹克球場地，不少小學也開始恆常訓練或積極參加比賽，如香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、聖方濟愛德小學、聖公會聖約翰曾肇添小學等，水平提高，指日可待。

2026教育趨勢│聖公會奉基小學的匹克球場地（圖中右邊）（圖片來源：官方提供）

聖公會奉基小學早已成立匹克球校隊。（圖片來源：聖公會奉基小學校網）

藝術方面，視藝向來要呈分，由2026至27學年起，與音樂以及新增的體育各佔兩分，更見激烈；音樂方面，家長最直接會想到「學咩樂器好？」，畀少少貼士，大部分小學已設有管弦樂團、管樂團或弦樂團，亦有不少學校開始或已籌組中樂團，其中嗩吶、阮、笙是較冷門的選擇，不妨考慮自行學習，不過學樂器還是以興趣出發，逼迫沒意思，傷及親子關係更無謂。順帶一提，很多精明家長會為孩子報讀康文署轄下音樂事務處開辦的中西樂器訓練班，學費相宜、訓練正統，每年招生消息一出就立即爆滿，報名過程如買韓星演唱會票，辛苦了媽媽！

（圖：音樂事務處）

文：劉佩樺 圖：資料圖片

