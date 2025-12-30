讓SEN孩投入社交小組的秘訣 家長宜這樣做助孩子理解社交規則︳SEN學堂

相信不少SEN孩都曾經參與社交小組，既學習社交技能，又藉此認識新朋友，並建立良好關係，擴闊社交網絡。作為SEN孩家長，又會否問自己一個問題：「我準備好了嗎？」

在社交小組中，孩子需要學會與他人溝通及互動、互相合作，甚至是解決衝突，這些都是可以應用於日常生活的社交技巧。此外，社交小組的環境能幫助孩子理解情感，發展在社交情境中不可或缺的同理心。

（圖片來源：PhotoAC）

說到底還是身教

站在SEN孩家長的角度，最重要的一環是身教。在社交小組中，當爸爸媽媽主動與人打招呼、與其他家長互動時，孩子自然會模仿這些行為，從而學會如何與他人建立聯繫。例如，當進入活動室的時候，孩子看到爸媽與工作人員及其他家長交談，他們也會更加樂意主動參與遊戲和交流。在活動期間，適度的介入是必需的。社交小組並非純粹的自由時間，家長需要適時引導孩子，幫助他們理解社交規則。例如，當孩子因為與同伴的衝突而感到不快時，可以教導他們如何合理地表達自己的情感，並嘗試找到解決問題的方法。

（圖片來源：PhotoAC）

當然，情緒管理同樣重要。如果孩子在活動中無法控制情緒，家長可以帶孩子到小組外的地方冷靜一下，而不必強迫他們留在小組內影響其他參加者的學習。這種做法不但可以幫助孩子學會自我調節，還能讓其他孩子明白情緒管理的重要性。

（圖片來源：PhotoAC）

家長積極參與是關鍵

另一方面，在觀察到其他孩子受挫或不快時，家長應引導孩子嘗試理解他人的感受，從而培養同理心，以及更具包容性的心態。這不僅能幫助孩子在小組活動中建立友誼，還能讓他們在日常生活中有效地理解他人的感受和想法。

（圖片來源：PhotoAC）

請謹記，社交小組的效果往往取決於每位成員的投入程度。當所有家長均積極參與時，孩子的受益定必倍增，效果事半功倍。（請家長把手機關掉或調較至靜音，不要在社交小組中扮演「低頭族」的角色啊！）

（圖片來源：PhotoAC）

最後，給SEN孩家長一個小小提醒。雖然社交小組可帶來不少好處，但並非每位SEN孩都適合參加這項活動。如果發現孩子在社交小組中無法適應，或者其基礎能力尚未穩固，則可能個別學習模式會更合適。重點是，無論選擇哪種學習方式，家長都必須理解自己的角色，願意成為孩子成長路上的陪伴者，一起同行成長。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

相關文章︳寓學習於遊戲把遊戲融入SEN教育 掌握機會從「輸」中學面對挫折︳SEN學堂

相關文章︳家長必學6招 如何在公眾場合有效應對ADHD孩子 安定孩子先要冷靜︳SEN學堂

相關文章︳5方式理解SEN孩情感需求 行為模式或令家長困惑 宜用心細察︳SEN學堂

相關文章︳營養師針對自閉症兒童的飲食建議 這種營養素有助減少炎症反應改善社交技能︳SEN學堂