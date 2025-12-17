重拾學習興趣│大角嘴天主教小學因材施教激發學習動機排除厭學 多元化課堂體驗增投入感

提升學習興趣︳香港的小學生面對排山倒海的課堂、功課、考核、課外活動等，不少人的學習興趣逐漸磨滅，對新知識、新技能也提不起勁，逐漸失去學習動力，從而令學業、活動表現下滑。面對這些情況，家長或許束手無策，事實要提升孩子的學習動機，也並非一朝一夕的事，需要家長持續關注和引導。小學校長們會為大家分享重燃學習興趣必殺技，透過度身訂造的課程、活動，靈活多變的教學方法，幫助學生重拾學習興趣及動力，攜手走過漫長的求學之路。

（圖片來源：PhotoAC）

大角嘴天主教小學周德輝校長 因材施教激發動機

孩子是天生的學習者，若能因材施教激發他們的學習動機，學習定會事半功倍。大角嘴天主教小學（下稱大天）採用由新西蘭教育家尼爾•弗萊明提出的學習風格分類工具VARK，在開學時透過問卷了解學生的學習類型，分為視覺型（善於利用圖像學習）、聽覺型（喜歡透過討論或聆聽吸收資訊）、讀寫型（透過文字內容理解的能力較強）及動覺型（偏好透過實作來學習）。老師全面了解每個學生的特質後，通過創新多元的教學模式，度身訂造適合的課堂體驗，例如低年級學生較多動覺型學習者，老師會以「動手做」學科學、「角色扮演」學中文等方法，提升學生的學習興趣。

（圖片來源：受訪學校提供）

找出學生學習風格 提升學習興趣

周德輝校長指出，找出學生的學習風格，對提升學習興趣很有幫助，以低年級學生為例，他們的專注力較低，喜歡「跳跳紥」，硬要他們背書、背公式，學生會感到沉悶，慢慢提不起興趣；若以活動教學，讓他們「砌數粒、砌積木」，學起來更得心應手，學生更會主動求學，希望學得更多。「高年級學生的說話較多，偏好辯論，亦會看更多書籍增進知識，不少學生皆為視覺型學習者，甚至能夠混合式學習。」針對特質，學校會透過更多專題研習、實驗，讓他們應用課本上的知識，再透過小組辯論、presentation講解課業重點。

透過小遊戲，學習英文不再沉悶。（圖片來源：受訪學校提供）

多元化課堂體驗 增加投入感

就以考起不少學生的文言文學習為例，大天學生卻很享受，因為在小五的中文課堂上，為配合不同學習風格的學生，老師會以有趣的影片、生動的口語演繹，幫助學生理解文言文的內容。輸出方面，老師引導學生根據文言文的內容設計對白，把紙本上的文字化為戲劇，重現同學眼前，這樣除了有助鞏固知識，也大大提升學生的投入感，拉近與古文的距離。多元化的課堂體驗還包括趣味遊戲、比賽，既可提升學生的學習興趣，亦令學生有主動探索的動力。周校長指出：「比賽是一個平台，讓學生展示自己所學的知識、創意，過程中得到滿足感、成功感和自信，他們會更有興趣去學習。」周校長強調在過程中，老師、家長應提醒學生，結果不是最重要的一環，欣賞學生在過程中的努力及成長才是。

數學課堂進行小組活動，同學齊動手拼四邊形。（圖片來源：受訪學校提供）

學生心聲：參加比賽提高學習動機

4B班曾怡蒨同學：「最喜歡上人文課和科學課，老師設計不同遊戲和小組競賽，每次都會很積極參與，希望為小組貢獻分數。比賽過程中，能加深我對學習內容的記憶和理解，提升學習興趣。」

曾怡蒨 （圖片來源：受訪學校提供）

5A班林佑軒同學：「若然能多參加一些自己感興趣且擅長的活動或比賽，必定能有效提高學習動機。有一次，參加了一個可生成圖像的比賽，讓我體會到AI應用於不同的文本、音樂和圖片領域。若我們能以這種方式探索，定可增強學習興趣，學習時亦更有效率。」

林佑軒（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

