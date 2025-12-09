Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

首創AI幼稚園課程將抽象概念變實在互動 由學英文推行至品德教育裝備孩子︳AI教學

AI教育︳AI科技發展一日三萬里，用「千」來形容早不夠。記得今年三月採訪AI（人工智能）於教學上的應用時，當時技術主力集中在批改作文，已經驚嘆不已，才短短半年，本地小學進化到把AI「立體化」，將「活生生」機械人帶入校園，跟小學生零距離互動，連幼稚園也將AI運用到品德教育，完全突破想像。科技始於想像，天馬行空的意念如葉落開花，在生活與學習中實現。孩子要在瞬息萬變的未來站穩腳步，就要掌握有AI的未來，但請謹記「一鍵生成」的「鍵」，必須由人類按下，精密而獨特的腦袋，才是真正的主宰。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

 

首創AI幼稚園課程  推行品德教育

最初聽保良局李樹福幼稚園（下稱李樹福）林佩儀校長談及學校將「科技與品德並進」為核心教育理念，腦袋一下子當機。林校長直言在AI堀起的時代，培育下一代主動掌控科技已是必須，故與人工智能企業合作，成為本港首間聯同AI公司共編課程的幼稚園。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

將抽象概念轉為實在

跟大部分學校一樣，李樹福最初將AI應用於英語學習，透過自然的語音互動，讓幼兒勇於開口表達，於是林校長便大膽構思將AI擴展至品德教育。「現實生活中，幼兒雖然理解一些品德概念，在真實情境卻未必懂得靈活應用，舉例當被問到『喜不喜歡這份禮物』，有些會直接回答『不喜歡』，因而造成尷尬場面。」這種教育與生活的落差，正好以AI所模擬的日常生活各種情境來填補，幫助幼兒從具體互動中，學習將抽象的道德概念轉化為實在體驗。

保良局李樹福幼稚園林佩儀校長（圖片來源：受訪者提供）
保良局李樹福幼稚園林佩儀校長（圖片來源：受訪者提供）

「老師與科技團隊設計了多種情境和多重結局、設定反思節點，鎖定品德目標。AI系統會根據孩子的選擇，自動生成角色表情、情緒與語音回饋。」幼兒在模擬情境中，經歷「選擇 —> 行為 —> 結果 —> 感受 —> 後果」的完整過程，因應不同的抉擇發展出不同結果，有助於他們在現實生活中，理解行為對自己與他人的影響。老師在學生抉擇後引導討論，讓幼兒學懂責任與同理心，亦減輕老師過去一人分飾多角、獨力演繹的負擔，同時突破場地與人手局限。「最重要是孩子從『尋找標準答案』的思維，進化為『開放式思考』。」

由學生自行「choose his ending.」，選擇沒有對或錯。（圖片來源：受訪學校提供）
由學生自行「choose his ending.」，選擇沒有對或錯。（圖片來源：受訪學校提供）

超越規則 理解品德意義

林校長以「害怕後果不是撒謊的理由」為例，分享一位同學的真實故事。同學不慎打破飯碗，此情此境，大部分孩子會「收拾碎片以免被罵」，或「坦誠道出請人幫忙」，反映傳統的隱瞞免受責與誠實面對的二分法。「在AI互動下，有位學生提議先收拾碎片，然後嘗試修補器皿，最後向家人坦白。這個新建議不僅跳出迴避與承認的兩難，重點是從『避免責罵』轉為『主動補救與承擔後果』，令人驚喜。」

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

過往幼兒對這類「人生交叉點」的道理一知半解，如今依據個人選擇，老師順勢作出沒批判性的引導：「打爛碗有咩感受？」孩子一般會表達害怕、怕媽媽傷心等。「如再問『媽媽發現唔見咗隻碗會點？』，他們便想像到媽媽會擔心或誤會，繼而體會情感共感。」有學生直言「如果媽媽知道我隱瞞，會比打爛碗更難過」，說明小人兒能超越規則而理解「誠實」的真正意義：源於對關係的珍惜。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

不可忽視的AI素養

將AI融入品德情境課，孩子對新科技的領悟遠超預期，很快上手，促使學校更着意教導科技與品德並重的「AI素養」。「在科技世界更要懂得思考，理解AI只是學習夥伴。」AI的引入不僅改變幼兒的學習模式，也改變了老師的角色，老師不再是單一的知識傳遞者，而是與學生共學。「老師自行鑽研科技，設計更貼近幼兒的生活情境，將品德教育由知識輸入推展至情感內化與實踐經驗，更讓我們深刻體會孩子純真的想法與創造力。」

以AI學英語可說已是學界常態。（圖片來源：受訪學校提供）
以AI學英語可說已是學界常態。（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺     圖：受訪學校提供

