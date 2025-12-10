圓玄學院陳國超興德小學機械人走入校園零距離接觸AI 學生玩出自信︳AI教學

AI教學︳教育局在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，將於2026年發表中小學數字教育藍圖，擬將AI教育納入核心課程。一切蓄勢待發，圓玄學院陳國超興德小學（下稱興德）賴子文校長覺得與其教這教那，不如買個機械人及機械狗回來。「機械人的存在之於同學與家長是催化劑，讓他們知道AI並非遙不可及。」

（由左至右）劉禹釩、梁浩謙兩位同學說操作如打機，現在是探索期，看看機械人和機械狗還可以做到甚麼？（圖：霍楚暉）

本就活在AI世界

踏足興德的是一個人形機械人，賴校長說高科技也可以像電飯煲一樣平常，世界早已運行着機械人負責炒菜、咖啡拉花這些事，我們本就生活在一個充滿AI的世界。「學校過往沒有很主動引入關於科技的課題，因為一切都不及一個機械人來得突破。」一下子帶來想像力突破幾何級數的機械人，賴校長常跟學生強調AI是來幫助人，就如機械人是一件工具，所以他不怕學生「玩爛」，最好「玩爛」，代表學生跟機械人有互動。「它肯定不是學校首個機械人，產品永遠越出越精良，同學一樣能越學越多。」

（中）圓玄學院陳國超興德小學賴子文校長（圖：霍楚暉）

科技帶來進步，但人的角色不可改變，賴校長強調同學接觸AI時，必須辨明自己的角色，否則會很恐怖。「你先想好要做甚麼，然後讓AI幫助完成。我們可以將機械人視為外傭，因為我們要上班，沒空煮飯做家務，於是請她們來幫忙，但煮甚麼餸、衣服怎樣摺，還是我們定奪。」

賴校長說教育工作者就是社會有何需要，就要和應。（圖：霍楚暉）

敢於幻想就有動力

要徹底將機械人、機械狗融入學校，賴校長乾脆交給兩位小六同學劉禹釩與梁浩謙負責，IT老師只是輔助角色。「誰負責機械狗、機械人就要跟IT老師合作，那一刻他們是同grade，沒有誰教誰這回事，反而像partner建立同儕學習的關係。」那麼兩件「死物」跟同學們起着甚麼互動學習作用？「做任何事都不用事先寫明該怎麼做或期望達到甚麼目標，一切自然而然地進行，成果就會出現，因為孩子真的很聽明。」賴校長認為處身AI年代，學生具備創造力、思考力，以及幻想力，遠比學寫甚麼程式更見重要。「只要他們敢於幻想，就有動力策劃一切，好像你們剛才走進校門時，機械狗會站起來、機械人跳舞歡迎，所有動作都是同學自己編程。」學校還將機械人帶出校園，帶領長者做早操。「即使面對小朋友做早操，老友記少不免都怕羞，但機械人不會取笑人，他們自然更放得開，概念一如外籍老師，你跟外籍老師講英文，對方一定不會取笑你，反而是本地的英文老師常說人家英文講得差（笑）。」

體育科明年納入呈分試，學校已添置這套AI系統收集運動數據。（圖：霍楚暉）

家長勿與時代脫節

迎接AI大時代，賴校長揚言不止學生，連家長也要跟上步伐，不能與時代脫節。「家長不能拒絕接觸新科技，要與時代接軌，好像打機不一定是壞事，挑選體感遊戲跟孩子一起做運動，又或一些益智遊戲也要動腦筋，當然要有節制，不是任由孩子機不離手。」賴校長直指很多事本身無分好壞，關鍵在於應用，學校都有打機設備，同學「賺到錢」（學校的獎勵計劃）就可以玩。「我們要玩得專業，做也要做到最好，對老師、同學要求都一樣，即使家長也有各種支援。」學校逢星期六有課外活動，家長帶孩子回校上活動班後，可以留下等接放學，也可以和賴校長一起去行山，不但有行山專家帶隊，甚至安排一些專家邊行山邊傾談特定話題，讓大家在大自然中暢所欲言，就算一些新構思，賴校長也可以藉此直接詢問家長意見，前陣子還請來網紅教家長拍片，畢業功課則找來賴校長做主角。「學校是一個開放的平台，歡迎家長來一起學習、進步，與時並進就不會跟孩子有代溝了。」

猜猜誰是校長！（圖片來源：受訪學校提供）

知道了吧！（圖片來源：受訪學校提供）

小露寶校巴由學校斥資自置，讓學生外出比賽時有專車接送。（圖：霍楚暉）

後記：危難之間總趕到

曾任資助小學校長會主席、並在長洲國民學校服務逾15年的賴校長，今年是他來到興德的第七年。由最初接手時的燙手山芋到今日煥然一新，賴校長說冥冥中過往下過的所有功夫，都好像為興德而做準備。當日毅然上場，就似鄭伊健首歌：人在危難之間你總趕到。「 過往的人脈，為學校帶來過百項課外活動，滑板、西班牙文我們都有，單車由黃金寶任教，籃球隊就請來 『鄰居』嶺南大學籃球隊的教練負責訓練，大學生也來幫忙。」七年前揚言帶領學校「向直資水平出發」，如今賴校長欣慰地說：「完全是直資學校水平了，而且免費。」還有三年便屆退休之齡，問及是否如當初所言選擇在興德退休，他笑着回應：「想做的都在這裏做到了，但還有很多事情想試，可以一直玩到退休。」

賴校長向有「小露寶校長」之稱，小露寶是機械人學校的「蠢學生」，憑着一股勁最終成為村長。（圖：霍楚暉）

負責學生：玩出自信

負責操控機械人的劉禹釩坦言最初不知為何被選中，賴校長解釋：「唔記得？當日工作人員示範後問哪位同學想試？你是第一個舉手，玩得流暢又有天分，於是交畀你啦！」禹釩本來是掌控機械狗，IT老師讓他「升呢」操作機械人。「似玩遊戲機一樣，易上手卻要不停探索。」機械人由學走路到上落樓梯，甚至在各種活動跟嘉賓互動，禹釩花了不少心機，而他認為最好玩是可以教同學。「教識同學特別有成功感，家人也稱讚我（笑）。」賴校長說禹釩本來有點頑皮，打從照顧機械人後脫胎換骨，極具耐性教導同學、幼稚園生。「不用說教，賦予責任讓學生發揮，自然建立自信。」

至於現在照顧機械狗的梁浩謙是由禹釩交託。「 之前跟禹釩學玩機械狗，後來他要負責機械人，於是問我要否接手。」禹釩說浩謙操作得很好所以選他，浩謙說始終是機械，有時會失控，要跟禹釩研究如何完成動作，自己也需不停摸索。「剛才它揮手say hi，試了很多次才成功呢！」控制機械狗不但引起浩謙對機械的興趣，甚至以此為升學意向，更意外地建立時間觀念。「要做妥功課、分配好時間才有更多機會跟機械狗相處，加上要與同學交流，自信心大增。」IT老師也大讚浩謙「依家講嘢叻咗」。

點擊圖片瀏覽詳情：

（圖：霍楚暉）

（圖：霍楚暉）

我都識跳霹靂舞！（圖：霍楚暉）

當上小老師的禹釩。（圖：受訪學校提供）

下一步：自助交功課



AI世界無邊界，賴校長早已有新目標，預計第一學段考試後便可上線，那就是「自助交功課」，靈感是來自時裝店的自助結帳服務。「請同事買那個箱回來，再買一些晶片貼在功課上，以後同學上課前可自行交功課，省卻每天早上傳功課的時間，而且有否欠交，一目了然。」賴校長說晶片才一毫子一張，值得投資。實測後若一切順利，賴校長想將概念擴展為自助點名。「看可否做一個如過海關時那個箱放在學校門口，學生走過就已點名，以後不用爭抝『仲爭一分鐘無遲到』了。（笑）」

（圖：霍楚暉）

文：劉佩樺 圖：霍楚暉

相關文章︳首創AI幼稚園課程將抽象概念變實在互動 由學英文推行至品德教育裝備孩子︳AI教學