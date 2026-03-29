「夠瞓」有助減少問題行為 3個貼士提升孩子睡眠質素：午睡最多睡x小時︳兒童心理

提升孩子睡眠質素方法︳很多研究顯示孩子睡眠不足，問題行為也會隨之增加。今次跟你分享三個貼士，讓你助孩子提升睡眠品質，同時減少他們的問題行為。

提升孩子睡眠質素方法1： 留意影響睡眠質素的因素

例如很多孩子都喜歡午睡，下課後先休息一下再來做功課，如果孩子花很多時間午睡，其實會影響其晚上的睡眠質素。所以如果真的要午睡，請盡量縮短孩子的午睡時長，最好少於一小時。

提升孩子睡眠質素方法1： 留意影響睡眠質素的因素（圖片來源：PhotoAC）

同時，如果孩子在當天有做運動，晚上也會睡得較好。有的青少年喜歡喝咖啡，但是我們知道有些人對咖啡因比較敏感，如果孩子也對咖啡因比較敏感，就要留意一下，過了下午三點後可能未必適合喝咖啡了，以免影響到晚上的睡眠質素。

過了下午三點後未必適合喝咖啡，以免影響到晚上的睡眠質素。（圖片來源：PhotoAC）

提升孩子睡眠質素方法2：製造能幫助孩子睡眠的環境

很多學生告訴我，如果環境過於安靜，一點聲音也沒有，會覺得有點難入睡。所以有些學生會寧願有一些聲音，即使只是冷氣機的聲音也好，甚或白躁音，都有助這些學生入眠。所以我有很多學生會用一些APP或YouTube播放較寧靜的音樂、背景聲音，陪伴自己入睡，家長也可以參考一下，看你的孩子是否有同樣需要？

提升孩子睡眠質素方法2：製造能幫助孩子睡眠的環境（圖片來源：PhotoAC）

另外不能小看能有效遮光的窗簾，曾有學生反映說，如果窗簾太薄，外面的光都會透進來，令自己會睡不好，當他們換上一些完全遮光窗簾後，睡眠質素即時提升。因此我們可以多注意這些細節，幫助孩子睡得更好。

換上一些完全遮光窗簾後，睡眠質素即時提升。（圖片來源：PhotoAC）

提升孩子睡眠質素方法3：制定良好的時間表

良好的時間表是指，很多孩子每天需要睡至少8至10小時，如果你的孩子也一樣，那代表孩子最晚要幾點便上床睡覺？因為儘管我們上床躺着了，但也很少人能夠做到立即入睡，因此需要留一點時間作為過渡。

提升孩子睡眠質素方法3：制定良好的時間表（圖片來源：PhotoAC）

很多學生也希望能夠在周末補眠，可能會晚一點起床，我也如是，不過最近就有一個習慣，就是儘管我周末不用前往大學，也希望能夠讓自己的起床時間跟平日返大學授課的時間差不多，因為有很多研究顯示我們在周末時，如果太晚起床，原來也會影響我們的生理時鐘，所以較好的做法是周末也盡量保持和平常一樣的起床時間，但是如果真的有需要休息多一會，寧可於午間睡一會。對於孩子也一樣，盡量讓他們的生活時間表保持周末和平日一致，對於睡眠質素也有所提升。

孩子的生活時間表保持周末和平日一致，對於睡眠質素也有所提升。（圖片來源：PhotoAC）

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

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