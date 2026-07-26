颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮

颱風紅霞襲港，天文台於凌晨1時10分突發改發9號烈風或暴風風力增強信號，清晨5時再發出黃色暴雨警告。隨著紅霞移入廣東內陸並逐步減弱，天文台在早上7時10分改發8號烈風或暴風信號。多區網民在社交平台直擊打風實況，不少網民經歷了一整晚的狂風暴雨、徹夜難眠，直呼今次絕對是「近20年來最畀人低估嘅颱風」，有網民更用「妖風」來形容紅霞。

「妖風」拆天如電影情節 網民嘆：完全被低估

紅霞來襲前，不少市民以為這只是一個普通的颱風，甚至預期「東登」威力有限。不過，凌晨過後風雲色變，各區群眾紛紛在網上「圍爐」大呻被風聲嘈醒。有樓主發帖直指：「咁多年來好似未試過啲風係咁啪啪聲，吹口哨聲，呼呼聲恐怖過電影情節，完全被低估！」從樓主分享的窗外影片可見，當時雨勢相當猛烈，街上的大樹被狂風無情地吹到左搖右擺，風勢極具破壞力。

有元朗區的網民亦拍片讓大家「開聲感受一下」，樓主在帖文中指由凌晨12點半到天光都吹著一種「妖風」，整夜風聲完全沒有停過。片段中清晰聽到呼呼風聲大作，雨斜風橫，外面的樹木被強風吹至猛烈搖晃。

這股強風令全港多區市民徹夜難眠，有大埔街坊留言指窗外不停響起尖銳的聲音，嚇得「完全唔夠膽瞓，好怕爆玻璃」；有網民亦形容風聲「we we聲好恐怖」，更有網民無奈表示窗台漏水兼要不斷拖地。最誇張的是，有網民發帖驚嘆風力強勁得「連廁所水都搖埋」，從其上載的片段可見，外面的大樹同樣被吹到猛烈左搖右擺，足見陣風之巨。

東登風向引發「微氣候」？區區體感大不同

有趣的是，由於今次紅霞屬「東登」颱風，香港各區的感受出現了極大反差。有樓主發長文向紅霞「道歉」，直言：「紅霞真係勁有料，帶畀我嘅感覺仲勁過上年十號風球...根本唔畀人瞓，近20年來最畀人低估嘅颱風應該就係呢隻紅霞！」

不過，亦有網民對此感到疑惑，有屯門區網民表示自己那邊「一滴風都冇，好奇怪」，懷疑是對面單位擋了風；但同屬屯門田景的街坊卻反駁：「我田景D風勁到風感覺隨時吹到爆窗」。另外，觀塘區也有網民表示「風都冇咁滯」，甚至有上水居民指只是落大雨而無甚麼風。有對天氣有研究的網民解釋，估計由於平時十號波多為西登，吹襲的方向不同，這次東登近岸爆發，才令部分當風區域的市民覺得這隻風比以往強烈。

華貴邨網民直擊：海面湧浪加劇 巨船被吹移位

隨著風向轉變，沿岸地區首當其衝，有身處華貴邨的網民直擊海面驚險實況，表示「越嚟越大浪」。從其遠攝海面的多張相片可見，海面湧浪極大，狂風甚至將多艘停泊在海面的船隻吹到左搖右擺。當中最令人震驚的是，一艘原本亮著燈的船隻，竟硬生生由畫面右邊被強風推移去了左邊，樓主亦驚呼：「以往拍係度嘅船我都無見過吹到移位的！」

另一邊廂，有徹夜未眠的網民亦記錄下「紅霞」打過來的一刻，從其拍攝的影片可見，岸邊樹木被吹到猛烈搖晃，更有海水不斷拍打上岸的情況。樓主直指雖然有其他區網民說風勢減弱，但他那邊卻是「越嚟越勁，d浪花越撞越高」，盡顯颱風威力。

8號波停外賣？連鎖快餐店人流冷清

除了天氣，颱風下的民生經濟也成為熱話，有網民在晚上10時許改發8號波後落街買宵夜，發現平時打風爆場的連鎖快餐店竟然人流冷清，連樓下的手製餃子小店也無客。樓主分析指，估計因為8號風球令兩大外賣平台停運，截斷了客流，慨嘆「下大雨三號波，飲食業可能好生意... 一旦8號波停運，對食店也是致命打擊。」

來源：Threads＠yankit_ko、goosegookie、ma.pui.100、joker11shadow、wewerecycle、angus.1119、bowieleung123

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