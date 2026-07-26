颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵

颱風紅霞正逐漸遠離，天文台中午改發三號強風信號。紅霞今晨（26日）凌晨以「東登」姿態襲港，在香港東北約80公里掠過，令天文台一度發出九號烈風或暴風風力增強信號，凌晨更一度表示會視乎本地風力變化，評估是否需要改發十號颶風信號。這是自2009年颱風莫拉菲以來，17年來首個「東登」的九號信號，情況非常罕見。而早上生效的八號西南烈風或暴風信號，亦是2017年強烈熱帶風暴苗柏以來，相隔9年的首次。

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武接受《星島頭條》訪問時拆解箇中關鍵，指「紅霞」雖然環流較細小，但因登陸位置極近本港，加上引導氣流偏弱令其路徑較預期偏西，最終導致本港錄得強勁風力。對於為何會發出九號風球，梁榮武解釋，懸掛任何風球本質上都是一種預測，而發出九號風球通常是有機會需要改發十號颶風信號的預警，相信天文台以安全起見為考慮。

颱風紅霞︱「東登」風暴須非常接近 西南信號較少見

「東登」風暴由於初時影響香港時，香港會吹西北風，受地形影響風力未至太強，要到香港轉吹西至西南風，才會較為當風。而風暴登陸後由於強度已減弱，風力未必及得上巔峰時期，所以過往東登風暴一般要非常接近香港，才會導致天文台發出八號信號，九號風球更是非常罕見。

在眾多八號信號中，由於「西登」風暴亦有可能導致香港吹西北烈風（若熱帶氣旋由東面接近），所以八號西北信號近年仍偶有出現（如2023年導致十號風球的颱風蘇拉）。但八號西南信號，則較多是東登風暴才會引發，近年比較少見。

颱風紅霞︱副熱帶高壓脊偏弱 自身移動致路徑偏西逼近

梁榮武解釋，「紅霞」登陸時最高風速達「強颱風」級別，風力較強。另一方面，他指今次颱風登陸位置距離香港，實際上僅約七十多公里，對本港具一定威脅。相較於過往的「山竹」或「天鴿」環流巨大，梁榮武解釋「紅霞」環流相對較細小，即烈風圈半徑較短。因此，當登陸點由原先預測的汕尾甚至更遠的潮陽，大幅西調至距離本港僅70多公里時，所感受到的風力便有很大分別。

「紅霞」在昨日晚上，出現了一段偏西的路徑，導致最終登陸點明顯比預期更接近香港。梁榮武解釋颱風移動兩大因素，一來主要受外部「引導氣流」，如副熱帶高壓脊牽引，二來是颱風因地球自轉效應而產生的自身移動傾向。

他指由於中高緯度的「西風槽」出現，令位於「紅霞」東面的副熱帶高壓脊偏弱，導致引導氣流不足；在缺乏強大外力牽引下，颱風內部的「相互作用」就會成為主導力量，本身的移動機制推動「紅霞」向西北偏西方向移動，最終令「紅霞」的路徑較原先預期更為偏西，直逼珠江口及本港一帶。

他坦言，不論是傳統超級電腦，抑或近期備受關注的AI人工智能預測模式，在今次颱風均顯示其局限性。在「紅霞」襲港前約一星期，AI模式最初預測其強度頗弱，隨後才一路調整並增強其預測中心風力。他坦言，沒有任何電腦模式能夠在一開始，就準確預測到風暴的最終強度。

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