颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮

颱風「紅霞」在窗外刮起狂風，但比橫風橫雨更令人心寒的，竟然是業主的冰冷規矩。一名租客昨天（25日）在風暴逼近前於網上大吐苦水，控訴業主下達規定，打風期間必須緊閉門窗的同時，也嚴禁開冷氣。

慘呻快被「焗死」的租客，隨後親自揭開這道禁令背後的殘酷真相，原來上手租客曾做了一件事，連累房東慘賠5位數的費用。詳情見下圖及下文：

颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數逐張睇↓↓↓↓

樓主：好熱，可以點做？

樓主昨日在社交平台 Threads以「Typhoon（颱風）」為題發帖，指：「打風，業主又要求唔可以開門窗，又唔可以開冷氣。」樓主無助地直言「好熱」，向網民發問求救：「可以點做？」

樓主在回應欄進一步解釋業主下達「禁令」的原因——「因為業主話上一手大風開冷氣爆咗，業主自己畀咗2萬...所以提醒咗我會爆但要自己賠，搞到我唔敢開😭。」

樓主更爆出業主的手段，表示對方其實沒有明文禁止，卻以高昂維修費作要挾：「佢都冇直接講話唔畀我開，淨係話壞咗要我自己畀 2萬幾維修費。」、「壞咗自付幾萬維修換新費。」

樓主並透露：「業主自稱唔會開，所以想問下大家大風通常開唔開冷氣？」

網民：點解唔可以開冷氣？

網民大都為樓主抱不平，有人指這項要求簡直匪夷所思，直言：「Impossible（絕對不可能）」，亦有人追問：「點解唔可以開冷氣？」

更有網民反問：「未聽過打風會唔畀開冷氣？冷氣費業主畀嗎？我都開緊啦～兩個人兩間房開兩部冷氣添～」

亦有人抵死諷刺道：「下，佢包埋電費？😯😯佢想熱死人喺佢間屋度呀」，樓主見狀亦深表認同，附和：「真係，想焗死人！」

網民苦口婆心勸租滿即走

面對業主的警告，網民化身軍師教路對付，有人簡潔有力地表示：「照開」。亦有網民揚言：「唔Ｘ使理佢，照開冷氣，壞咗佢自己賠。」

為應對焗熱環境，不少人更發揮創意，提出各種搞笑或無奈的替代消暑方案：「開移動冷氣機」、「改開雪櫃，睇下邊樣壞先」、「沒開冷氣都無開窗，開風扇 Only（只有）」。

不少人還提醒樓主必須檢視合約條款細節，查問：「租約有無寫」、「簽約有冇註明？」，有人教樓主反駁：「問返佢，個冷氣壞咗一定係因為打風？」，更有網民語重心長地勸告樓主：「租期滿好走啦。」

網民：打正風冷氣係有風險

在一片聲討業主的留言中，亦有網民點出房東這項「禁令」背後的科學原因，認為對方的擔憂並非杞人憂天，指：「咁上網 Search（搜尋）都話如果打正係有鬥力風險。」、「佢應該係話外機風扇畀風吹逆向轉，扯壞摩打之類嘅嘢。」

另有人補充：「每個8號風吹嘅風向都唔同的，如果真係驚 Chur（過度消耗）爆摩打，可以睇下今次個風嘅風向同你個冷氣機嘅方位，睇下今次係唔係當風位。如果今次都係中食風位就無計了🙈」

資料來源：relaxx.x123＠Threads

相關閱讀：

颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖

颱風紅霞｜以為無料到點知風聲fafa聲 港男：對唔住睇少咗你 村屋網民：吹走金屬鞋櫃

颱風紅霞｜9號風球打工仔「搏命返工」！保安逆風行「個半鐘」 天水圍站未開閘已排長龍 網民致敬：香港精神，竭盡所能