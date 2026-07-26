颱風紅霞｜打工仔9號波「搏命返工」！保安逆風行「個半鐘」 天水圍站未開閘已排長龍 網民致敬：香港精神，竭盡所能｜Juicy叮

颱風「紅霞」強勢襲港，天文台凌晨一度懸掛9號烈風或暴風風力增強信號，清晨更夾擊黃雨警告。直到早上7時許，隨着紅霞移入廣東內陸，改發八號波。當大多數市民還在溫暖的被窩中聽著窗外狂風呼嘯時，有一班打工仔已經在凌晨的風雨中「搏命返工」，他們在社交平台Threads上直擊在颱風下的上班情況，用血肉之軀展現了最讓人肅然起敬的「香港精神」。

保安員徒步個半鐘逆風前行 網民激讚：「香港精神，竭盡所能」

一名保安員在今早6時47分在網上出帖表示：「記錄一下，9號風球，朝早7點番工，咩車都冇得搭，所以4點半起身，5點出門口，行個半鐘番到去，比個叻自己」

從該名保安員上載的沿途影片可見，當時天色昏暗，街上狂風暴雨，風勢極其猛烈。只見他在空無一人的街道上舉步維艱，雙手死死捉住那把用來擋風的雨傘。可惜雨傘在9號風球下顯得如紙般脆弱，被吹得左搖右擺，幾乎完全拿不住，情況既狼狽又危險。

這份誇張的毅力引來大批網民致敬：「你真係一個有責任嘅保安，有人會借啲意遲一兩個鐘，而你可以準時返工，真係要畀個like你，祝你工作永遠順利一切平安」。不過，這份「責任感」背後卻藏著打工仔的無奈，該名保安員回應道：「冇辦法 如果唔返工我怕畀外勞取替」、「公司唔炒你，已經要跪喺度感謝上天」。有網民感嘆香港打工仔實在太瘋狂，直言「中間發生咩意外係咪工傷先」，但更多的是留下一句：「香港精神，竭盡所能」，向颱風返工的人士致敬。

天水圍站未開閘已守候

當有人徒步搏命時，另一邊廂的天水圍港鐵站外，有打工仔拍下站外等候開閘的真實戰況，相片中只見港鐵站的鐵閘仍緊緊拉上，但閘外早已聚集了一班冒颱風返工的打工仔，他們在風雨中苦候著，帖文寫道：「天水圍未開閘，香港人真係點都要返工」。

這張照片一度引發網絡激辯，有網民語帶氣憤地批評這種風雨無阻的行為：「做人做到咁低賤自貶身價做爛市......資方咪一直壓榨勞方」。不過，有不少網民反駁道：「你估佢地好想返？」、「唔返工係咪你出糧畀佢地」。對於到底甚麼行業需要在惡劣天氣下工作，有網民認為「政府緊急部門都明，保安都明，但係飲食業就on9」，但隨即有飲食業的網民駁斥道：「話就話on9，但係次次打風都爆到Ｘ街做到狗咁，D老細點會唔開，其實D客咪又係幫兇」。

荷包大出血 有人硬食「四百蚊的士」

交通在颱風下癱瘓，的士成為唯一的救命稻草，但也演變成一場財力與運氣的博弈。有網民幸運地截到的士，更喜出望外地表示：「啱啱幾經辛苦截到架的士返工，之後佢話$300，我以為係+$300，原來直接$300就得，覺得算係幾好」。有同路人亦分享自己Call車加了100元便成功上車，算是執到寶。

不過，並非所有人都覺得這筆錢花得心甘情願，另一位打工仔則怒氣沖沖地貼出在的士車廂內望出窗外的淒涼街景，以及一張顯示收費高達四百多元的咪錶單據相片，控訴道：「為咗呢份白癡工，要搭四百幾蚊的士返工！ps:唔好同我講公司有得瞓呢啲廢話！你哋高層有屋企我哋啲低層無嗎？！唔使睇住屋企呀！」面對這種荷包大出血的慘況，有同樣身處服務業的網民深感共鳴，無奈嘆息：「有時有啲錢真係要畀人賺！我明白咁樣講好廢話，但我都俾咗四百幾蚊的士灣仔去觀塘返工！冇計，酒店業，世界末日之前都要返工！」

平行時空？幸運打工仔分享寧靜車廂：太感恩

在風雨飄搖、怨聲載道之中，也有幸運打工仔能夠平靜地度過這個颱風早晨，有網民便分享了截然不同的上班風景：「8號風球下已安全回到上班地點，一路順利，坐港鐵可以從家裡到工作地點已是幸運，現時露天地段仍未全線通車，維持有限度服務。......太感恩」。

從其上載的照片所見，平日擠迫的港鐵車廂此刻異常空蕩，座位任揀；走到街上，平時車水馬龍的街道同樣冷冷清清，幾乎空無一人。與天水圍站外苦候的人群及風雨中苦撐雨傘的背影相比，這個寧靜的空車廂簡直如同平行時空，引來不少網民留言祝福早安及提醒路上小心。

來源：Threads＠dogfish_tales、talking_hk、_tink.ky、hilbert_chan、naturebykriscilla

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