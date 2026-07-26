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颱風紅霞｜以為無料到點知風聲fafa聲 港男：對唔住睇少咗你 村屋網民：吹走金屬鞋櫃｜Juicy叮

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更新時間：08:53 2026-07-26 HKT
發佈時間：08:53 2026-07-26 HKT

颱風「紅霞」來襲，市民被殺個措手不及。有在風暴下徹夜難眠的港男在網上驚嘆「紅霞」真係勁有料，不禁向「紅霞」認低威大嘆：「對唔住睇少咗你！」。有住村屋的網民附和，驚呼連重甸甸的金屬鞋櫃都被狂風吹走。詳情見下圖及下文：

颱風紅霞｜以為無料到點知風聲fafa聲 港男：對唔住睇少咗你 村屋網民：吹走金屬鞋櫃逐張睇↓↓↓↓

港男：紅霞真係勁有料

一名港男今日（26日）清晨5時28分在社交平台Threads發帖，留言指「紅霞真係勁有料，帶畀我嘅感覺仲勁過上年十號風球！」

他續指：「你邊度可以見到東登嘅風可以勁到咁樣？風聲嘈就算，Ｘ你連雨都大到咁樣，根本唔畀人瞓！我哋全香港人真係多謝你紅霞，對唔住睇少咗你，未嚟之前大家都覺得呢個風唔算好勁。」他並形容「近20年來最畀人低估嘅颱風，應該就係呢隻紅霞。」

風暴聲如災難片

另一名樓主今早6時14分也在Threads發帖，大呻被「紅霞姨」吵得完全睡不著，形容風暴聲猶如災難片：「有冇人都係畀紅霞姨嘈到完全瞓唔到😑圍下爐，咁多年來好似未試過啲風係咁啪啪聲，吹口哨聲，呼呼聲恐怖過電影情節😑完全被低估。」

網民對此大有共鳴，紛匯報各區情況。有人驚呼：「窗漏水，伏伏聲，仲有隻窗吹到打開咗。So crazy（太瘋狂了）。」另有網民大嘆：「好恐怖，瞓唔到覺，又驚啲窗爆開。」、「fa fa聲點瞓。」

村屋網民：金屬鞋櫃吹走咗

更有居村屋的網民自爆：「住村屋地下，從來冇試過大風到成個金屬鞋櫃吹走咗。」

沙田區的街坊則匯報：「全晚都十分嘈，啲風好似鬼叫咁，啲雨又大拍打窗，勁過上次的十號好多。」

屯門街坊感受呈兩極

有趣的是，風暴下部分地區街坊的體驗卻出現極大反差。有屯門友竟留言：「我屯門呢邊一滴風都冇，好奇怪。」，有連隨和應指：「我哋裏邊靜英英🤔。」

不過，另有屯門街坊反駁：「屯門好大風……我田景啲風勁到感覺隨時吹到爆窗。」對此，該名無風的網民笑言：「係呀所以我好奇怪，可能我對面嗰單位食晒🤣🤣。」
 

資料來源：angus.1119、yankit_ko＠Threads

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