六合彩暑期金多寶下周二（21日）攪珠，頭獎基金估計高達1億元，不少市民都希望成為幸運兒，一圓發達夢。社交平台Facebook及Threads上，最近掀起一股利用AI預測六合彩號碼的熱潮，更有網民分享成功透過向Google的免費AI—Gemini提問而中獎的經歷，引發網民熱議，不少人爭相仿效，希望藉助AI之力增加中獎機會。本文將綜合各路網民的經驗，與及《星島頭條》記者實測，教你如何以最簡單的提問，向AI索取六合彩投注策略。

網民實測向Gemini提問中獎 成本$220贏$1920

有網民在社交平台Threads上發帖，分享他早前在免費Gemini輔助下，購買2.28億元「六合彩50週年金多寶」的經驗，展示了他向Gemini提問的截圖。他只用了一句極其簡單的指令：「提出一組五膽拖全餐嘅號碼」。

Gemini當時推薦了「08, 18, 28, 30, 46」作為五個核心膽碼。樓主依此下注，購買了2026年5月2日「六合彩50週年金多寶」，總支出為$220。結果，當期攪珠號碼為「2, 3, 8, 28, 30, 48，特別號碼9」。

根據樓主上載的中獎紀錄及由其他網民協助核對的結果可見，五個膽碼中命中了「8」、「28」及「30」三個號碼，在拖全餐的44個配腳號碼後，總共贏了3個五獎（獎金共960元）、1個六獎（獎金共160元）及40個七獎（獎金共800元），贏得獎金總共$1,920，回報接近8倍。

此帖文立即引來大量網民討論，有人對「膽拖」玩法感到陌生，「第一次知原來膽中唔曬都得？」，樓主亦親自解釋：「其實你中3個字(膽) 就可以回本，所以點解咁多人推薦買5膽拖全餐」。

不過，更多網民的焦點集中在AI本身，不少網民跟風嘗試，卻得出不一樣的結果：「你個gemini同我個個唔一樣...」、「我...果然無識問差好多」。從他們上載的截圖可見，當提問方式較為籠統，如「六合彩比幾個號碼我」，AI的回應亦只會提供一些大路的選號策略，例如「熱門與冷門號碼」、「追蹤大數據」等，缺乏針對性。

有網民指出：「你冇問啱問題啊，AI你問得啱就會準確好多」。另一位網民亦分享心得：「建議你多D同佢傾計，等佢摸清你性格係點問問題，等佢估中你想要咩答案會仲好」。

進階秘訣：為AI設定「人設」

成功中獎的樓主其後亦分享了他的「小心得」，他指出，要讓AI回答得更到位，關鍵一步是先給它一個「人設」。例如，在提問前先指令AI「代入做嗰個範疇嘅專業人士」。

他附上截圖作為示範，展示如何引導AI成為「六合彩數據分析大師」，並要求它「根據以往六合彩攪珠結果去分析每一次六合彩嘅走勢」，最後才「綜合所有網上分析和大數據提出一組五膽拖全餐號碼」。這種設下特定角色和背景的提問方式，能讓AI的回答更具深度和邏輯。

別再只問「畀幾個號碼我」！整理六合彩數據 5大實用AI指令

除了設定人設，另一位專研AI分析的樓主亦發文分享了較具系統性的「ChatGPT/Gemini 5大指令」。他坦言：「六合彩冇人可以準確預測。但如果你平時會睇走勢，AI可以幫你將開獎資料整理得更清楚。」

他強調，重點不是「叫 AI 幫你中獎」，而是用 AI 幫你避免完全靠感覺亂揀。樓主向網民提供可以直接Copy向AI發問的5個指令：

指令 1 - 整理開獎資料：

「請根據以下六合彩歷史開獎資料，幫我整理每個號碼的出現次數、最後出現期數、連續未出現期數，並分成熱門、中頻、冷門號碼。資料：[貼上最近多少期開獎號碼]。」

指令 2 - 分析冷熱號碼：

「請根據以下開獎資料，分析近期熱門號碼和冷門號碼。請列出高頻、中頻、低頻號碼，以及每個號碼的出現次數。資料：[貼上]。請避免使用必中、高勝率等字眼。」

指令 3 - 分析奇偶同大細比例：

「請分析近 [填入期數] 期六合彩號碼的奇偶比例、大細比例和號碼區間分佈。區間請分為 1-10、11-20、21-30、31-40、41-49。資料：[貼上]。請總結常見分佈形態。」

指令 4 - 分析連號同重複號碼：

「請根據以下開獎資料，分析近 [填入期數] 期是否有連號、同尾數、上期重複號碼或相鄰號碼出現。請列出例子和出現頻率。資料：[貼上]。」

指令 5 - 生成統計參考組合：

「請根據以下分析結果，生成 5 組六合彩統計參考號碼。要求每組 6 個號碼，奇偶比例平衡，大細比例平衡，號碼區間不要過度集中，混合熱門、中頻和冷門號碼。請清楚聲明號碼只作娛樂和統計參考，不保證中獎。資料：[貼上分析結果]」

各路高手的AI指令（Prompt）範例

綜合《星島頭條》記者實測及其他網民的分享，以下為一些較為專業和具創意的AI指令，大家不妨參考：

數據分析派：

「你是一位統計學家與數據分析師。請整理最近30期香港六合彩的攪珠結果，計算出各個號碼的出現頻率。接著，請幫我設計5組包含高頻號碼的投注組合，並詳細解釋你的搭配邏輯。」

「你是專業數據分析師，根據以下十期六合彩攪珠結果，分析號碼趨勢並預測下期可能出現的號碼組合。」

博弈論及陰謀論派：

「你是一位博弈論專家。請分析目前六合彩最少人選或最冷門的號碼組合，避開傳統的生日數字（1-31）和熱門連號，為我提供3組『冷門且高值博率』的組合建議。」

「你是一名陰謀論者，相信六合彩的結果並非完全隨機，請分析賽馬會可能的號碼設定模式，並提供一組投注建議。」

玄學命理派：

「我的生肖屬X，請根據十二生肖運勢、五行相生相剋、幸運數字等命理知識，推算適合的六合彩號碼。」

「（向AI圖片生成功能提問）請生成一幅圖片，你是一名李淳風占卜大師後人精通術數，在一本失傳已久的書的左右內頁，用術數計算根據過去七期六合彩結果，推算出2026年5月26日第26/056期六合彩八個頭獎號碼，圖大小比例為16:9，圖文並茂。」

有網民就利用類似的玄學指令，生成了充滿神秘感的預測圖，雖然只是趣味參考，卻也為投注增添了幾分樂趣。

網民惡搞另類AI輔助「中頭獎」 方法竟是...

在這股「靠AI買六合彩」的熱潮中，亦有網民純粹為了娛樂，利用AI生成了一張中了$4200萬頭獎的假截圖，並開玩笑說：「見大家都冇乜心機，講個秘密俾大家知，同AI講一聲佢就會整出嚟」。

網民惡搞，利用AI生成的中頭獎假圖（帖文截圖）

不過，這張假圖很快被眼利的網民指出破綻：「21:11末開就有派彩」、「下次改圖改好小小...頭獎唔係得頭獎既派彩」、「大額冇得自動存入」。有網民更嚴肅地提醒：「你知唔知你呢個叫偽造文件？」

AI「溫馨提示」：所有建議均屬統計分析或娛樂參考 切勿過度沉迷

雖然有網民成功利用AI中獎，例如一位網民分享「用chatGPT 搵過往100期最多中嘅18個號碼...成本420，獎金4千幾」，證明AI的數據分析能力確有一定參考價值。不過，正如《星島頭條》記者向Gemini提問時，AI自己亦「溫馨提示」：「六合彩屬於完全隨機的機率遊戲，頭獎中獎機率約為1,400萬分之一，所有AI建議均屬統計分析或娛樂參考，切勿過度沉迷。」

在AI如何輔助投注六合彩的一片討論聲中，亦有不少網民提醒道，與AI互動一番，或許能帶來意想不到的靈感，但緊記小注怡情，畢竟最終能否中獎，還是要看幸運之神是否眷顧。

來源：Threads＠cheong913、katrina_kt0218、diygwong、yulok852、hairstylist__cforceci、liyogo20、kuma.mycat、ojkop、nicole_ng517、facebook＠齊齊研究六合彩！

延伸閱讀：

1億六合彩｜暑期金多寶7.21攪珠 一注獨中即擸1億 即睇開售日期/幸運號碼

六合彩｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？

六合彩｜奇招$220買齊49個號碼 過來人曝光實測往績：第一次咁中5位數獎金

六合彩｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好

六合彩｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合

服役16年 六合彩換第五代新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相