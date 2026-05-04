服役16年 六合彩換第五代新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮

為香港人帶來16年發達夢的第四代六合彩攪珠機，在上周六（5月2日）金多寶攪珠後正式告別舞台，功成身退。本周二（5月5日）第26/047期六合彩起，全新的第五代攪珠機將隆重登場，接力執行這個關乎全港市民橫財夢的「神聖任務」。

第五代六合彩攪珠機出場，在網絡上掀起熱議，有網民認為新機會帶來「入球軌跡和攪拌物理力學的改變」，有網民更崩潰發帖表示「 所有統計數據可以作廢」，認為過去的熱門號碼統計一夜歸零。

究竟網民的「數據作廢論」有沒有根據？《星島頭條》就此訪問兩位物理學及機械工程學的專家學者，拆解迷思。

服役16年 六合彩換第五代新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相↓↓↓↓

六合彩換機消息一出，立即在網上各大社群引發熱烈討論，有網民在社交平台「齊齊研究六合彩」發文問道：「六合彩5月2日之後，換攪珠機！？所有統計數據，可以作廢......」，瞬間點燃了網民的焦慮與熱情。

網民大激辯 意見兩極

帖文引來大量網民留言，意見紛陳，呈兩極化，一派網民認為，攪珠機的更換，意味著過去所有關於「熱門號碼」、「冷門號碼」的統計都將失去參考價值。

有網民堅信攪珠機「始終唔係電腦程式random抽，攪珠落波既時候都有一定既物理運動，係物理運動即係科學就會有pattern，一換機又要重新嚟過」，認為換機將徹底改變原有的物理規律。

「齊齊研究六合彩」社群的版主亦發帖，認為「每一次攪珠機的世代交替，都會帶來入球軌跡和攪拌物理力學的改變」，新機的運作將成為六合彩迷研究的新焦點。

不過，另一方網民則對此嗤之以鼻，認為攪珠本質就是隨機，他們反問：「關事既咩？」、「有關係咩？」有網民更指出：「統計數據？真係計到嘅就唔使有窮人啦。」

網民幽默預測新機：內置AI？

目前關於第五代攪珠機的詳細資料有限，但馬會表示，第五代攪珠機將繼續恪守嚴格監管規定，根據嚴謹機制確保攪珠的過程公平、公正及公開。

關於第五代攪珠機的「真面目」，有網民幽默預測，笑言新機可能是高科技產物：「呢部第五代內置AI分析功能」、「全新AI智能搞珠機！明白了」。

有網民甚至開玩笑說新機技術「用了磁場轉動產生一百萬匹的力量」，引來其他人幽默回應：「『磁場轉動』嘅奧妙之處係咩？就係由內部將資源轉出。」

專家拆解： 統計只是安慰劑

究竟網民的「數據作廢論」有沒有根據？《星島頭條》就此訪問了兩位專家學者拆解迷思。

香港中文大學物理系首席講師湯兆昇博士指出，六合彩攪珠在物理學上是一個典型的「混沌系統」，即使每個號碼球的碰撞都遵循力學定律，但它們之間極其複雜的相互作用，意味著「任何極輕微的條件改變，已可導致完全不同的結果」。因此，個別開彩結果根本無法透過計算或統計預測。

湯博士強調：「所謂熱門號碼，只是心理上的安慰劑，其實是沒有科學根據的。」他表示，即使新攪珠機改變了某些力學狀況，開彩機率的分佈本質上依然不變。

香港理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強亦有相同看法，他直言：「呢啲係機械操作，無咩統計，無限性既，by random出，任啲珠自然走，無嘢control到佢」。他強調，六合彩的軌跡無法統計，無論換多少代攪珠機，結果都是隨機的，根本不存在需要「重新統計」的情況，一切「只係講好唔好彩」。

回顧四代六合彩攪珠機演變↓↓↓↓

第五代攪珠機將於明日（5日）晚上9:30第「26/047」期攪珠首次露面，其實近半世紀以來，六合彩已經歷了四代攪珠機的變革，每一代的設計和運作原理都反映了當時的技術演變。：

代數 年份 特點 操作原理 第一代 1976 - 1989 經典水晶球 純機械式滾動，號碼球逐一掉出。 第二代 1990 - 1994 氣流漏斗 唯一採用氣流噴射，再以真空原理「吸」出號碼球。 第三代 1994 - 2010 巨型跑輪 號碼球先排列在頂管，再掉入圓鼓攪拌，從旁「撈」出。 第四代 2010 - 2026 雙向旋轉水晶球 底部轉盤反向旋轉，中央圓柱從底「頂」出號碼球。

來源：齊齊研究六合彩＠facebook、香港賽馬會

