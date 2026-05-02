六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮

慶祝六合彩50周年的2.28億金多寶5月2日（周六）晚上攪珠，這天是不少香港人發橫財夢的大日子。面對這歷來最高的頭獎彩金，有人臨急抱佛腳開彩截止前落注，有人卻精心部署，老早到投注站豪擲1萬大元買電腦飛，拿著的大疊彩票相當壯觀。不過，有網民提出反建議，認為以這注碼用另一方式投注更好。詳情見下圖及下文：

六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好逐張睇↓↓↓

樓主：一萬蚊，電腦飛呀唔該

樓主前天（4月30日）在社交facebook群組「日日贏馬會」上載大堆頭彩票相片發帖，留言指「一萬蚊，電腦飛呀唔該🀄️中咗唔使講嘢👍🎉 我會對留言嘅老友識做 🎉 來財🎉💰️⃣️⃣️⃣💰 #六合彩 #金多寶」。

相中見到最上的一張電腦飛共有10注，以每注10元計，一張飛的投注金額便100元。按此計算，有數口精的網民指1萬元便共買了1000注。

網民力撐：多啲機會，正確

如此豪氣地刀仔鋸大樹法，有網民估計「睇來呢位佬兄唔想再返工🤣🤣🤣🤣🤣🤣」。樓主則在回應欄補充中獎景願，指「中咗咪幫助人囉」。

有人興奮力撐並給足情緒價值，指「好嘢！全力支持你！」、「大發財」、「集氣，必中」、「咁重本一定係你中啦⋯⋯🤣🤣🤣」、「多啲機會，正確」。

網民憂攪珠後對到眼花

不過，看著厚厚的100張電腦飛，有細心網民想到攪珠後對彩票的工夫，擔心「對到眼花」，有好心人則指「希望中，集氣，要對飛叫我幫手，哈哈哈哈」。

另有人醒目地稱「開咗即刻對要對幾耐🤔，定係等第日插入機等佢對🤔」、「直接去投注站，成疊飛叫佢放入電腦自動對盤，梗有幾張飛會中，祝你好運💪」。

網民建議：買一注複式12個字

不過，還是有人潑冷水，認為買得「太多」，認命地指「要中嘅$10都會中」。

另有人提出反建議，稱「不如複式買多幾個號碼啦」、「買一注複式12個字，仲好啦，都係9000幾蚊」。根據六合彩官網的「六合彩計算機」，複式12個字每注10元，投注金額為9240元。

資料來源：Chun Long Cheung＠facebook日日贏馬會

1976年推出 六合彩慶金禧

六合彩於1976年推出。為慶祝六合彩踏入金禧年，馬會舉辦連串活動。馬會於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館的「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。展覽以「載夢‧積善」爲主題，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同場設模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片。

另一重頭戲是舉行兩期50周年金多寶。首期金多寶於5月2日舉行，估計頭獎基金為2.28億元，是歷來最高的頭獎彩金。第二期金多寶資料將於稍後公布。

馬會六合彩50周年金多寶資訊：六合彩同行半世紀 50周年展覽迎金禧 破紀錄2.28億港元周年金多寶開售

延伸閱讀：六合彩50周年展覽大館舉辦 最早期彩票、退役攪珠機免費任睇

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