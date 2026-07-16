1億六合彩｜暑期金多寶7.21攪珠 一注獨中即擸1億 即睇開售日期/幸運號碼

發達機會又到 !六合彩暑期金多寶攪珠將於周二（21日）舉行，特設7500萬元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金為1億元，刷新暑期金多寶頭獎紀錄。

暑期金多寶「幸運號碼」

馬會指出，近8次的暑期金多寶都有幸運兒中頭獎。而在這8個暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼是「10」號及「36」號，均被攪出過4次，亦有多個號碼被攪出了3次：

近8次暑期金多寶「幸運號碼」（包括特別號碼） 攪出次數 10、36 各4次 1、6、25、32 各3次

2026年金多寶「幸運號碼」

2026年暫時舉行了6個金多寶，當中，「2」號、「20」號及「28」號都開出了3次，次數最多：

攪珠日期 金多寶 攪出號碼（特別號碼） 18/06/2026 端午金多寶 6, 20, 26, 31, 34, 47, (24) 02/05/2026 六合彩50週年金多寶 2, 3, 8, 28, 30, 48, (9) 04/04/2026 復活節金多寶 20, 28, 32, 35, 40, 45, (43) 17/03/2026 幸運二金多寶 16, 18, 22, 28, 45, 49, (13) 21/02/2026 馬年新春金多寶 2, 18, 34, 35, 37, 49, (33) 03/01/2026 新年金多寶 2, 10, 13, 16, 20, 21, (14)

暑期金多寶獎券將於各投注渠道發售

暑期金多寶獎券將於今晚（16日）攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（21日）晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus（82台）將直播攪珠過程。

另外，為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於7月18日的攪珠將不會舉行。