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FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:46 2026-06-23 HKT
發佈時間：10:46 2026-06-23 HKT

銀行戶口突然多了一筆不知名的款項，你會心生警惕嗎？有網民近日在社交平台分享自己如何處理一筆突如其來的「轉數快（FPS）」不明轉賬，事主不僅詳盡公開了銀行的處理流程，更親身拆解箇中可能涉及洗黑錢的陷阱，其冷靜且謹慎的處理手法被網民封為「教科書級」的防騙操作。

轉數快（FPS）突收不明款項！事主詳盡解說「教科書式」自保法 正確處理手續公開↓↓↓↓

突收$3000無名轉賬 事主警覺：絕對唔係天降橫財

事主發佈了一篇長文，指某天晚上十時許，突然有陌生人透過轉數快將兩千多元存入其戶口，大約十五分鐘後，對方竟再轉入250元，兩筆款項合共約三千元。面對這筆突如其來的資金，事主不但沒有半點高興，反而隨即提高警覺，直言：「依刻我絕對唔會覺得係天降橫財，而係提子（騙子）。」為求安心，事主立刻致電所屬銀行的熱線了解操作流程，並馬上在網上搜尋相關的騙案手法。

銀行提供兩大方案 職員嚴重警告切勿「私了」

經向銀行了解後，事主獲悉處理這類不明轉賬主要有兩個方案：

1）等待對方聯絡其所屬銀行，再由雙方銀行交涉，最後事主的銀行會寄出表格，要求事主簽署並退回款項。

2）事主主動前往其所屬銀行的任何一間分行，自行填寫表格安排退回款項。

為免夜長夢多，事主毅然選擇了親身到分行處理的方案二。事主特別在文中提到一個極其重要的細節：當抵達銀行時，接待處職員千叮萬囑，如果對方主動聯絡要求退款，千萬不要自行將錢轉回給對方，因為這一個看似「好心退錢」的舉動，其實「已經有可能觸發『洗黑錢』嫌疑」。

事主聽罷順利填妥表格，雖然款項仍需在戶口扣留兩至三星期等待銀行處理，但總算將風險降至最低。事主提醒大眾，洗黑錢屬刑事罪行「要坐監」，切勿因怕麻煩而私底下轉走款項。

拆解凍結疑雲：對家筆錢絕對唔動用得

帖文引起網民熱烈討論，當中有網民擔心戶口一旦涉事，會否被銀行全面凍結導致無法應付日常開支。事主對此詳細解釋了銀行的實際運作：「無凍結，但對家的『』（金）額一定唔可以動用，要留返喺我收到個戶口度，等我銀行扣回退對家銀行為止。」

事主更具體地舉例說明：「假設對家入咗5000入我戶口，我自己本身有5000，假設之後唔再入任何$，咁我點用都只可以用5000，保留對家5000在我戶口」。為了將風險減至零，事主更採取了極端嚴格的自保措施：「我安全起見我今日填表，我今日都唔會操作我個戶口任何transaction（交易），直到過幾天才會再用返」，期間只使用自己名下的其他銀行戶口。

拒絕被動等待 事主親解為何不選「懶人方案」

雖然大部分網民讚賞事主，但有部分網民對親自到銀行處理感到不滿，認為錯不在自己，時間成本卻要自己承擔：「我會揀1（方案），唔係我錯做咩要浪費時間去銀行搞呢d手續，等對家出手先配合」，甚至有網民大罵騙徒浪費市民時間。

對此，事主冷靜地拆解了方案一的盲點：「其實，1項，當你收到銀行信，你亦都要交返去銀行架！唔係在家操作到。」事主進一步解釋，因為適逢周末，不知騙徒會否「放假」，為了不想在假期被陌生電話狂轟濫炸要求退錢，加上有在銀行工作的親人提醒「會有提子（騙徒）試探某啲戶口號碼，睇吓可唔可以『利用』」，事主寧願第一時間趕去銀行處理，並決定「陌生電話都唔會接」。至於有網民問及為何不報警備案，事主認為現階段交由銀行處理已有「black & white（黑白紙兔）」的清晰紀錄，是最妥當的做法。

網民激讚「教科書式」防騙 堅守初心無懼批評

大批網民高度讚賞事主的危機意識：「你做得非常之好，教科書嘅操作」，並指出私下退款的恐怖風險：「你自己轉返比（畀）佢，即係啲錢已經洗白咗」、「正確係～ 唔好私底下入錢畀對方。錢，係要俾返對方銀行嘅」。有網民亦分享聽聞過的極端案例，指曾有人被人惡意每月存入小額款項，半年後被誣告貪污，雖然最終無罪，但已惹來一身麻煩。

有網民亦好奇為何大眾經常使用容易出錯的「電話號碼」作為轉數快識別，事主特意上載了一張系統截圖向網民解釋，其實轉數快系統還提供了如電郵地址等其他識別選項，但作為普通市民，一般為了貪求方便都會直接選擇以電話號碼來進行操作，這也讓騙徒有機可乘。

面對網上有少數人嘲笑事主「死蠢」、甚至有網民留言爆粗指責其「做乜咁得閒」，事主依然一笑置之：「其實，唔係自己嘢，退返畀人哋，係應該。將心比己，同理心下，就會知道自己應該點做。」事主強調，不管別人是讚賞還是謾罵都不會理會，「緊記初心，無愧於心就得」，只希望透過自己的親身經歷，讓更多人警惕這類騙案手法，免墮法網。

來源：lavatiramisu_brownie＠Threads

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