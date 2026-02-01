WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮

天降橫財？有網民昨日（31日）凌晨突然在自己的微信支付（WeChat Pay）帳戶，突然收到一筆來自陌生人的款項，令他不知所措，他發文向廣大網民求助，掀起關注熱議。

WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略↓↓↓↓

有網民在「大埔 TAI PO」FB專頁發文，表示自己的微信支付（WeChat Pay）帳戶，昨日（31日）凌晨突然收到一筆不明款項，他發文向網民求助：「請問你哋有冇試過微信（WeChat）支付，突然收到一個唔識嘅人過咗錢入去？」

帖文附上一張收款截圖，從圖中可見，樓主透過「轉數快」在微信支付戶口收到一筆港幣1200元的款項，狀態顯示為「已存入餘額」，證明款項已成功存入其帳戶，收款時間為凌晨12時54分。

網民警告：千萬別自行轉回！

帖文引發熱烈迴響，大批網民留言一致警告樓主「小心有伏」，並力勸他千萬不要自行將款項轉回給對方：「任何人入錯數千祈唔好自己退，而家太多騙案」、「千萬不要自己過返條數比佢」。

綜合網民意見，懷疑背後可能涉及兩大騙局，最多網民擔心的是，這筆不明款項可能是「黑錢」，樓主一旦自行轉帳，便可能在不知不覺中成為犯罪集團的洗錢工具。

有網民提醒：「最怕被告洗黑錢」、「黑錢就大獲」、「可以話你協助洗黑錢」。後果輕則帳戶被凍結，重則可能要負上法律責任。

多名網民又懷疑是「撤回轉帳」騙局，有經驗的網民解釋這種騙案手法則更為隱蔽：「帳面多了錢，於是有人聯絡你過返錢畀佢，但其實佢可以撤銷過嗰筆錢，即係你冇收多咗錢，反而有損失！」

網民指出，騙徒利用轉帳系統的時間差或漏洞，先讓你看到入帳紀錄，當你將自己的錢轉給對方後，他們再取消最初的轉帳，令你「兩頭唔到岸」，無辜蒙受損失。

過來人教自保要訣

一眾有經驗網民又提供了清晰的自保要訣，絕大部分網民都認為，最安全的方法是將問題交由官方機構處理：「最好聯絡自己銀行, 到時退比銀行解決」、「同銀行講，叫銀行處理」，讓銀行或支付平台客服從官方渠道核實並安排退款，便能留下正式紀錄，保障自己。

為求安心，亦有網民建議樓主到警局備案：「騙局，要警局備案」、「我勸你立即報警備案，遠離麻煩」，這樣做能為事件留下官方紀錄，萬一將來有任何爭議或調查，都能證明自己早已上報，並無意圖侵吞款項。

有網民又分享親身經歷，指曾有騙徒轉錯帳後致電要求退款，但他堅持不自行轉帳，要求對方經銀行處理：「我試過收5萬，個事主打俾我，但係我要佢自己去銀行處理。嗰五萬蚊我就唔會郁嘅......最尾佢搵咗銀行處理返銀行扣返數」，他建議只要「企硬」立場，不貪心、不私下處理，便能有效避開騙局。

事件中，樓主亦風趣回應網民的「貪心」留言，笑言：「唔想貪呢啲，想貪今晚六合彩頭獎」，反映會警惕不貪心。

來源：大埔 TAI PO＠facebook