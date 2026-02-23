PayMe收錯利是秒退款險出事 港女「路不拾遺」 網民：1舉動或惹禍上身｜Juicy叮

有港女在新年流流，突然收到一筆經PayMe過錯的$200元利是錢，她毫不猶豫地立即退回給對方，更笑言「覺得自己幾抵讚」，這「路不拾遺」事件卻引起網民熱議，不少人直指女事主動或惹禍上身，紛紛提醒警惕小心。

PayMe收錯利是秒退款險出事 港女「路不拾遺」 網民：一舉動或惹禍上身↓↓↓↓

有港女在年初三（19日）時，突然發現PayMe多了一筆$200的款項，同時收到對方「請求付款」的訊息。

PayMe突收$200利是

她在帖文中表示：「一開payme，見到佢問我請求返$200，諗咗幾秒我就即刻過返俾佢。」

對於自己沒有絲毫貪念，樓主坦言「嗰下突然幾敬佩自己無貪佢同路不拾遺呢種精神」，並認為在新年期間不想有任何麻煩事，當是「積下福」，更笑言「雖然有一刻係會有種空歡喜一場嘅感覺」。

女事主秒退：敬佩自己無貪

從她分享的PayMe截圖可見，交易記錄顯示在2月19日，她先收到一筆「+200.00」的款項，未幾便有一筆「-200.00」的退款記錄，證明她確實在對方請求後，迅速將款項歸還。

最後，她亦不忘奉勸大家：「過數真係要小心啲! 未必個個會退返俾你㗎」，並祝願自己「馬年會行大運」。

網民提醒：小心好心做壞事

雖然樓主的善舉獲得不少網民稱讚，但更多留言是提醒她要小心，指這種「過錯數」的情況可能是新型騙案的手法，有網民分享自身經歷，警告樓主：「之前都試過有人話過錯咗俾我...之後銀行同警察都有搵我，話嗰筆錢係非法途徑得到，有洗黑錢嫌疑。」

不少網民建議，最穩妥的做法並非直接退款，而是應透過銀行處理，有經驗的網民指出：「對方應該要搵HSBC出request俾你，你再同銀行confirm個退款request冇問題，你先按指示退返俾對方」，認為即使麻煩，也應讓對方按正常程序取回款項，以保障自己。

面對大量網民熱心提醒，樓主才驚覺自己「當下冇諗」這麼多，不知道當中潛在風險，她回應指：「嗰陣冇諗咁多啊，諗住新年，人哋過錯利是錢好慘咋」，並感謝大家，承諾「下次會叫對方跟返銀行程序拎」。

PayMe：過錯款可與官方聯絡協助取回

此外，亦有網民從傳統習俗角度分析，指收回已派出的利是錢是「大忌」，象徵「把送出去的福氣拿回來」，樓主對此亦表示「長知識了」。

PayMe官方網頁顯示，一旦交易完成，將無法被取消。如果付了款給錯誤的收款人，須與PayMe聯絡，官方會嘗試聯絡收款人，協助取回交易款項。

來源：angel_kwiyomi＠Threads



