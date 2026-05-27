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「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮

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更新時間：10:36 2026-05-27 HKT
發佈時間：10:36 2026-05-27 HKT

父母本應為子女遮風擋雨，但這個避風港有時卻是成長傷人最深之處，有網民在社交平台facebook上發起討論，詢問大家「父母有無講過令你最傷心既話？」瞬間引爆大批網民深層共鳴，留言區化作一片淚海，原來那些年父母衝口而出的一言一語，早已在無數孩童心中留下不可磨滅的創傷，更有不少經歷令人聽後感到極度心寒與窒息。

「跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡↓↓↓↓

說到父母的毒性金句，一些網民第一時間留言稱曾被父母罵、那句傳頌多代的「生嚿叉燒好過生你」，不過，在更多網民的真實經歷面前，原來這句已被視為「碎料」。

「生嚿叉燒」只係碎料？哮喘病發母罵「你幾時死」

有網民憶述十歲那年哮喘病發，氣管扯得極度辛苦，幾乎接近斷氣邊緣。

沒想到母親不但沒有絲毫擔憂，反而極度不耐煩地咆哮：「死得未！你幾時死！要死就死，唔好嘈住屋企人瞓覺！」這番話對於一個垂病掙扎的孩童而言，無疑是帶來了毀滅性的心理打擊。

親情竟比不上一層樓：「你死唔該行遠啲！」

更令人毛骨悚然的是，有網民憶述，當年曾經因為受不住壓力，整個人已經跨了半個身出十幾樓高的窗外企圖輕生。

面對命懸一線的骨肉，其母親竟冷酷地吐出一句：「你要跳樓死唔緊要，唔好係我呢度，影響我層樓，你死唔該行遠d。」這種將物業價值凌駕於親生骨肉性命之上的言論，讓不少看過留言的網民直呼三觀盡毀。

同樣荒謬的言語暴力比比皆是，有網民表示，僅僅因為小時候不懂背誦乘數表，就被親母指住痛罵：「你去村裡面個井嗰度，跳落去死咗佢啦！」

視為附屬品叫女兒問男友索錢：「叫雞都要畀錢啦！」

一些網民無奈表示被父母視為附屬品或搖錢樹，有網民大爆父親的自私惡行，指自己當年用血汗錢買了人生第一部熱門手提電話，後來換新機便將舊機珍藏收起，怎料竟被父親偷偷拿去變賣。

被揭發後，父親不但毫無悔意，更將錢據為己有，大條道理地反駁：「放喺度都冇用㗎啦，賣咗去攞返幾百蚊都好。」

另一位女網民指母親誤墮電話騙案損失百多萬元，由於不夠錢用，竟厚顏無恥地要求女兒向富有的男朋友索取金錢，甚至口出狂言：「你男朋友咁有錢叫佢比錢我啦！叫雞都要比錢啦係咪呀？！」該網民坦言，親生母親竟將女兒貶低至此等地位，令她徹底心死。

被罵反成上進動力：小學未畢業奮鬥成工廠高層

一些網民則分享在學業與前途上，面對父母施加無盡的打擊與阻撓，有女網民指在小學會考前夕，母親殘酷地向她宣告：「考到都唔會比你讀中學了，你姐還未畢業。」

這番話令她大受打擊，會考當日只能心碎地躲在學校後山，眼白白看著校巴送同學步入考場。不過，命運並沒有擊垮她，這個連小學都未畢業的女孩憑藉不屈的毅力，最終奮鬥成為一家工廠的最高掌權人，連老闆移民也放心將公司交託給她打理，總算用實力狠狠反擊了當年的冷言冷語。

另有網民苦笑憶述，當年被母親瘋狂貶低：「你讀書成績咁差大個就做咕喱㗎喇」，結果他真的入了運輸行業，但諷刺的是，看不起他的父親後來生意失敗，最終也轉行做了運輸，令人苦笑無奈。

過來人籲別再被陰影綑綁：「學會原諒他人原諒自己」

在眾多網民分享親身經歷中，充斥著被父母罵為「乞衣」、「畜生」、「廢柴」等極端貶義詞，有父親更曾以極權口吻恐嚇子女：「我生得你出，打死你都仲得。」

這些字字誅心的說話，讓許多網民坦言一生都無法釋懷，不少網民感慨表示，童年時的確會為這些說話暗自流淚，甚至覺得自己連呼吸都是錯，但隨著年紀漸長，他們學會了將自己抽離，明白到有些人根本不懂得如何為人父母。

「其實，罵人那個內心才是最脆弱空虛」

面對一些父母令人心碎的說話，有過來人留言鼓勵，只要學會為自己好好生活下去，無謂再被原生家庭的陰影所綑綁。

另有過來人坦言有被父母罵了「傷心到唔想再提」的說話，但「人大了，就學會過濾」，她坦言不記恨父母，絕不會如其他網民以怨報怨做出「大過踢佢入老人院」的行為，「因為我學會原諒他人原諒自己。其實，罵人那個內心才是最脆弱空虛。」

來源：90年代回憶 (新版)＠facebook

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