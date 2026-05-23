孩子未必在聽你說教，但一直在看你如何對待自己。

育兒非說教

很多時候，孩子在默默觀察父母如何與人相處，甚至是你如何對待自己，並在不知不覺間模仿，慢慢形成自己的性格。這種學習，在面對不如意時特別明顯。（示意圖）

在育兒路上，我們常以為「教」就是坐下來講道理。但其實，孩子天生就是觀察者。比起你說了甚麼，他們更在意你做了甚麼。

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很多時候，孩子在默默觀察父母如何與人相處，甚至是你如何對待自己，並在不知不覺間模仿，慢慢形成自己的性格。這種學習，在面對不如意時特別明顯。

原本安排好的日程突然更改，你抱怨：「成日都改，搞到我亂晒！」又或者因為沒看訊息而錯過報名，你自責地說：「我真係無用，點解咁大意。」這些說話看似隨口，但孩子都會記在心裏。他們慢慢學到：原來出錯是不被接受的，做得不好就等於「無用」，事情一旦不按計劃進行，就是負面的。

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在這樣的氛圍下，孩子容易變得對自己嚴苛，甚至因為害怕犯錯而不敢嘗試新事物，結果不是更進步，而是更怕失敗。其實，我們不需要在孩子面前扮演完美的大人。相反，讓孩子看見「不完美也可以被接納」，更為重要。

或許這個世界對成年人很嚴苛，但在家裏，我們可以示範另一種可能。當事情不如預期，與其執着「應該怎樣」，不如示範「可以怎樣」。例如說：「今次真係睇漏咗，大人都會有失手。雖然有啲可惜，但唔緊要，我哋可以一齊諗下仲有冇其他方法。」這樣的回應，不止是處理問題，更是在示範面對錯誤的態度。

當我們願意對自己多一點包容，孩子也會學懂如何善待自己，並更懂體諒他人。他會明白，世界不止是對與錯，而是可以有空間讓人學習和成長。當父母放下對自己的苛責，家裏的氣氛自然更輕鬆，親子關係也更親近。孩子會知道，在你身邊，他不需要時刻完美。

你給自己的每一分包容，其實都在教孩子如何去愛自己和這個世界。

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文：鄭蕙珊

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為鄭蕙珊姑娘。

本文標題原為〈原來孩子一直在看你〉。

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