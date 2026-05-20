幫父母「供樓冇名」係親情綁架？過來人痛揭下場：最後一毫子都冇 FG被逼做樓奴掀熱議｜Juicy叮

一名應屆畢業生（Fresh Grad）在社交平台發牢騷的帖文引起熱議，樓主表示父母要求一畢業就「幫手供樓」，樓主為此感到「超煩惱，想問問大家意見」，事件引發網民激烈討論，更引出數名過來人分享慘痛經歷。

幫父母「供樓冇名」係親情綁架？過來人痛揭下場：最後一毫子都冇 FG被逼做樓奴掀熱議↓↓↓↓

樓主在帖文中表示，自己一家四口，妹妹還在讀中學，現居於公屋。由於樓主即將全職工作，家庭入息將超出上限，需要繳交2.5倍租金，因此，家人計劃抽居屋，並會幫忙支付首期，但要求樓主畢業後「幫手供+俾家用」。

一畢業就要「犧牲自己幫成頭家」？

最令樓主掙扎的是，「樓都會落屋企人名」，但家人承諾「會計清楚我供咗幾多錢」，這讓他感到極度不安，直言：「我未來冇諗住同屋企人住，幫手供完又唔一定會住。」

一畢業就要背負如此沉重的責任，他覺得「感覺上係犧牲咗我一個去幫成頭家」，望著嘻嘻哈哈的妹妹，心理感到極不平衡，並反問自己：「我咁樣諗會唔會好自私？」

網民爭辯：給家用應該 幫供樓不應該？

帖文引發極大迴響，至今已逾22萬人次瀏覽，大量留言網民幾乎一面倒地勸樓主「Say No」，不少網民認為這種要求不合理：「黐咗線咩？冇你個名供乜嘢樓？」，樓主自己也回應，坦承「我都覺得好冇保障，同埋我將來都未必會喺度住」。

有網民質疑，樓主父母尚在壯年，「點解佢地唔自己供？」認為子女給家用是應該的，但連供樓的責任都推給剛畢業的孩子，實在說不過去。

過來人稱情勒 分享血淚史：「我一毫子都冇」

帖文引來一些「過來人」分享幫家人供「自己無名」的樓，最後遇到慘痛經歷，他們警惕樓主不要重蹈覆轍。有網民表示：「過來人話你知，當年我出20萬比（畀）首期買180萬樓花，但無我名，最後間屋比（畀）咗阿哥，而家值800萬，而我係一毫子都冇。」

另一位網民更分享了岳母的案例，太太曾幫忙供完最後的樓貸，但岳母在離世前將物業以「長命契」（Joint Tenancy）方式轉給了細女，導致「我太太有份供最尾年半至兩年樓，一分權益（Gift)遺產都分唔到！」他提醒樓主，家人的口頭承諾並不可靠，「你父母話會計返妳供樓啲錢係9Up情勒嚟㗎！」

網民獻計：交2.5倍租好過供樓

對於樓主的困境，網民紛紛提出多個實際建議，最多網民認為，即使交2.5倍租，依然「平過供樓」，而且負擔是「有限度」的，樓主依然保留隨時搬走的自由。

此外，不少網民建議樓主「你搬出去住啦，咁屋企咪唔使交2.5倍租。」這樣既解決了家人的加租問題，自己又能獨立，不用被家庭捆綁。

有網民則直接建議樓主只給家用，不參與供樓：「你照比『家用』，佢哋攞去供樓定去旅行都『唔關你事』。」將供樓視為家人自己的投資，總之將孝心與此投資劃清界線。

網民普遍認為樓主的家人有「情緒勒索」之嫌，將供樓的重擔轉嫁給剛投身社會的子女，卻不給予任何業權保障，有自私之嫌：「你咁後生，人生重有好多可能，唔好咁快俾層樓綁住」、「唔好覺得唔幫手供樓就係自私，say no係負責任行為」。

有網民撐樓主父母：「養咗你咁耐貢獻少少都唔得？」

在一片爭論聲中，亦有網民從傳統家庭觀念出發，認為樓主作為子女及長女，幫忙分擔是理所當然：「你屋企都養咗你咁耐，貢獻少少都唔得？」、「呢啲就係做家姐阿哥嘅責任」，甚至有網民留言直斥樓主有這樣的想法「都幾Ｘ（自私）」。

另一方面，有網民從現實角度指出，這或許是一個「上車」的契機，認為只要爭取到在樓契上加名，幫手供樓其實等同「當幫自己儲錢」：「如果你本身公屋都有名，其實我覺得可以供......而家可以上到會就上先囉」、「幫手供$5000-$7000咪考慮下，自己計下數唔太大壓力先」。

來源：ookjj19＠Threads

延伸閱讀：

住公屋父母盡花200萬積蓄幫細仔上車 阿哥無份憂兄弟反目

父母願借出首期催「上車」 與女友租樓住港男憂供樓無錢儲

身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」



