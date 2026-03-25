身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」｜Juicy叮

香港地住屋問題令不少人頭痛，有住私樓的港媽在社交平台透露，想為快即18歲的兒子舖路，申請屋屋，並同時「排定」公屋，她形容是「兩手準備」，但事件迅即引發了網民的激烈圍攻，被指「貪得無厭」。

身家豐厚住私樓 港媽為18歲仔「鋪路」申居屋兼排公屋 網民神回覆竟叫她做「這件事」↓↓↓↓

有港媽在「公屋討論區-香港facebook群組」帖文中表示，自己與丈夫20年前曾買賣過居屋，現時擁有一間用丈夫名字持有的私樓自住，眼見兒子快將18歲，她已急不及待為兒子的將來鋪路，思考如何「贏在起跑線」，成功上車。

港媽求助網民想「兩手準備」惹議

她在帖文中問道：「想請教一下...兒子快18歲，想抽居屋，應該以兒子一人名抽，或是可以加我的名字作為二人家庭？」她坦言，此舉是「因為希望買面積較大的來成家」，更令人驚訝的是，她還提出了「兩手準備」的方案：「排定公屋可以嗎？」

樓主的原帖文，希望為兒子「成家」而綢繆，並打算「兩手準備」申請公屋，但帖文一出迅即激起大批網民非議，大量網民湧入留言，紛紛炮轟樓主「貪心」，有網民直接開罵：「咪咁貪心啦」，有網民更質疑：「又想呃多層公屋？」

樓主自揭「驚人財力」：每年交稅6位數

面對網民質疑其家庭明明有能力，為何仍要與基層爭奪資源時，樓主為了證明自己「有資格」為兒子打算，更在留言中不經意地透露了其雄厚的家庭財力，她提到家庭的稅務貢獻，反駁那些指責她貪婪的網民：「如果係我哋年青嘅時候努力工作買到私樓，每年繳交六位數字的稅，而我個仔就唔應該買居屋...」

在討論兒子的還款能力時，她更揚言已為未來做好萬全準備：「我在生，我可以幫手供，我死咗，有八百萬人壽保險可以即刻贖樓。」

網民怒斥：有能力買居屋排咩公屋？

樓主駁斥網民時，間接自揭財力再令事件火上加油，不少網民指出，樓主夫婦既然20年前已買過居屋，就等於已享用過一次政府的房屋福利，現希望用兒子的名字再抽是不道德。

不少網民又批評樓主希望「排定公屋」以取得綠表資格來增加抽居屋的機會，這種操作被網民認為是濫用公屋資源的行為，有網民怒斥：「有能力買居屋，排咩公屋！」

樓主反駁自稱「合情合理合法」

面對排山倒海的負評，樓主亦不甘示弱，多次留言反擊，她認為兒子作為香港人，「只要資產合資格，就係名正言順嘅申請，點解你用個『呃』字？」她強調，父母有私樓，不代表子女不能靠自己抽居屋，這是「合情合理合法」的。

她更表示：「喺法律角度，我同個仔係兩個獨立個體嚟，資產審查唔會包括父母資產在內。」她並理直氣壯地反問：「如果係我哋年青嘅時候努力工作買到私樓，每年繳交六位數字的稅，而我個仔就唔應該買居屋，要留返啲資源俾嗰啲躺平的人，反而這樣是不公平的。」

網民神回覆：唯一出路是...

不過樓主的反駁理據未能平息風波，只是不斷火上加油，有網民嘲諷道：「既然你都覺得係獨立個體，咁仲講嘜加埋你名。」

在眾多留言中，不少網民「獻計」，笑稱樓主唯一的出路就是「離婚」，這一獲不少網民附和的神回覆稱：「其實有方法，不過首要係離婚先，公屋定居屋，等你離咗婚先再決定吧...」有網民更抵死地提醒：「好多時假離婚變真離婚，老公會帶個小三返來住你間屋瞓你張床。」

來源：公屋討論區-香港facebook群組＠facebook