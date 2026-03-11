房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮

有公屋住戶近日在社交平台分享被房屋署職員家訪的經歷，引發網民熱烈討論，不少過來人更進一步分享自己被家訪的時間和過程，由傍晚七點到深夜，甚至凌晨時分都有，為免被騙徒魚目混珠，並教導住房如何辨識職員身份的真偽。

房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門↓↓↓↓

有網民在「公屋討論區」FB專頁發帖分享在上周五(6日)被房署職員家訪的情況，樓主指：「琴晚（6日）（晚上）7點房署有職員嚟家訪。」

事主分享7點家訪 過程迅速

樓主表示，他開門後，「職員望下室內，核對身份證，全程2-3分鐘完成」。帖文引發熱烈迴響，大量網民紛紛分享自己「被家訪」的經歷。

網民稱凌晨2點被拍門

綜合網民留言，為了在住戶最有可能在家的時間進行抽查，房署的家訪時間似乎非常彈性，大部分家訪都集中在傍晚至晚間，有網民表示「我都有，8點幾」、「上一次我夜晚10點幾嚟」。

有網民更聲稱：「上次我，凌晨兩點嚟家訪。」樓主和其他網民都對此表示震驚，並提醒要小心是騙徒，該名網民則回應，因為自己當時還沒睡所以開門。

另一位網民也補充，曾在「8號風球」時遇到房署家訪，他們「夜晚來」，有網民表示，可見房署職員為打擊濫用公屋，確實是風雨不改，不遺餘力。

家訪睇啲乜？過程怎樣？

家訪過程是怎樣的？根據樓主及多位網民的分享，過程非常簡單快捷，有時甚至「6O秒都無」，職員大多不會入屋，只是「純粹在門口望入屋」。

有網民就詳細描述：「我個主任都係隔住鐵閘對身份證，跟住望下室內就走了。」另一位網民亦幽默地表示，職員除了要確認有人居住，可能也是「望下睇下係咪製毒工場」，總括而言，職員主要是核對戶籍上所有人的身份證，並簡單視察單位內部，確保單位並非被丟空或被用作非法用途。

防騙徒冒充職員？過來人教路：認住「佢」！

對於深夜上門的陌生人，不少住戶都擔心是騙徒所為，如何能核實對方是真正的房署職員？綜合網民經驗，最重要的一點是：通常有保安陪同。

不少網民指出，「會有個大廈保安跟住的」、「通常連同樓下的保安員上門的」，住戶可以此作為辨識的基本方法。此外，職員亦會出示職員證，有網民指出，如果真的無法確認，建議不要隨便開門，並可於辦公時間致電房署查詢。

官方解說家訪程序

房屋署官方資料顯示，進行例行家訪是其管理公屋的恆常機制之一，主要目的是為了有效運用公屋資源，確保單位由戶籍上的認可成員作經常性居住，從而打擊濫用公屋的行為。

房署官網有上載兩年一度家訪調查的摸模擬問答，可見過程迅速簡單，對住戶不會造成任何妨礙。

根據房署指引，家訪時房署職員會使用行動裝置進行家訪，在家訪調查時，住戶須出示身份證明文件，以便房屋署職員核對戶籍資料。有關職員亦會將住戶的實際居住情況與電腦記錄核對，及將巡查結果記錄於行動裝置。此外，房署職員更會利用家訪的機會，偵測單位有否不正常的使用情況，以確保公屋資源沒有被濫用。

來源：公屋討論區＠facebook、房屋署官網