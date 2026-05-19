內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮

有女網民最近搭港鐵，疑遇到逃票黨企圖以「吊靴鬼」方式黐實過閘，出入閘的搭港鐵日常瞬即演變成攻防戰，該女網民最終霸氣擊退企圖尾隨逃票的這名內地女子，引爆全網熱議。

內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適↓↓↓↓

有女網民在社交平台發布事發影片並大吐苦水，直斥事發經過簡直離譜，她還原當時驚險一刻：「好過份，我入閘跟我後面念着唔比（畀）錢，俾我發現，即刻攞手機扮比（畀）錢。」

入閘遇「吊靴鬼」 港女企定定死守防線

樓主點出盲點，直指「其實大閘機好容易俾人跟住過。」她向網民補充，當時自己入咗閘預備關閘，赫然發現對方想「跟機」闖關，於是她使出一招「不動如山」，「企喺度唔走」，當場撞破這場逃票大戲。

她怒斥：「如果你係俾錢全程大（戴）帽個女人冇攞手機出嚟，當時我周圍望睇吓有冇職員，但唔見有...最後都要死死氣俾錢入閘。」

實拍片拆解尷尬現場：瘋狂扮嘟機強行解畫

根據樓主上載的事發影片，記錄了兩名講普通話的涉事女子事敗後未能出閘的窘態。在閘機前，兩名女子的衣著其實相當光鮮企理，與企圖慳幾蚊車費的行為形成強烈對比。

其中一名戴著口罩的女子，被閘門擋住去路後神情極度尷尬，她手中緊握著手機，不斷在閘機的感應器上凌空比劃，似乎在上演一幕「扮掃APP」的默劇，可能試圖掩飾自己根本沒有付款入閘的心虛。

而站在她身旁、戴著Cap帽的同伴同樣未能過閘，這位Cap帽女雖然未有拿出手機，但就不斷對著閘機指手劃腳，似乎在從旁「教路」試圖為朋友解困，可惜無論怎樣點擊螢幕，閘門依然無動於衷。

片中，面對這場拙劣的演技，樓主毫不客氣地直斥：「又唔嘟機喎，就咁過。」口罩女見事敗，急急用普通話辯解，反指自己剛剛掃了，只是樓主剛好過去。

樓主立馬用廣東話霸氣反駁：「睇住你跟我過啦！」場面充滿火藥味，此時有其他熱心乘客上前，以為閘機故障想幫忙，樓主大聲踢爆真相：「唔係呀，佢唔嘟機，跟我過呀！」

片段最後，口罩女疑似抵受不住群眾壓力與無比的尷尬，轉身敗走，未知去向，只留下那名戴Cap帽的女子獨自面對，她死撐著以普通話向樓主強行解畫：「掃了一次，未跟過去，就過不去了。」樓主聽罷，僅以極度鄙視的一聲「吓」作結，完美KO對手。

網民群情洶湧：幾蚊車錢都想走數？

帖文引發熱烈迴響，大批網民湧入留言，一面倒狂讚樓主「做得好好，推」，甚至有網民揚言要送上中藥膏慰勞她的見義勇為。對於這類厚顏無恥的行為，網民痛批涉事女子「幾蚊車錢都想走數」，直斥「衣著都算企理，點解可以咁無品去搭霸王車？」，形容行為簡直「衰過乞兒」。

事件更炸出大批苦主，紛紛分享經歷指這種「吊靴鬼」逃票方法已是常態，不少網民分享親身經歷，指在旺角東、九龍灣、羅湖等地，都遇過這類企圖「黐住過閘」的人。有網民形容他們會像「人形魚」般幾個人連體衝閘，甚至一家大小前後夾擊。

部分網民稱新型闊閘機關門太慢

部分網民認為新型闊閘機關門速度太慢，有變相鼓勵逃票之嫌，直言「而家差唔多都轉晒呢啲閘機，轉呢啲閘機唔緊要，但要有盡責嘅職員去把關囉」，但有網民指閘機若關太急恐會「夾親人」指現在速度適中。

為了自保，網民紛紛在留言區交流防範秘笈，有網民表示從此學識「慢慢望望後面慢慢過閘」，有網民亦建議過閘後「停一兩秒得住喺度，之後先至過」。有火爆網民甚至表示曾遇到有人企圖衝閘，「比我一野推返去對面」，或者「特登唔拍卡，仲要鬆咗佢一踭佢先識死」。

不過，大多數網民呼籲遇到企圖逃票最佳做法還是即時通知港鐵職員，由他們跟進，如屬實會按程序向有關人士進出罰款，按法例，乘搭港鐵若被發現逃票或違反車票條例，重鐵網絡須繳交附加費$1,000。

來源：ljoy125＠Threads

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