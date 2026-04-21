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照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮

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更新時間：10:18 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:18 2026-04-21 HKT

有網民稱在本周日（19日）影到有不同服飾的港鐵人員，在東鐵線粉嶺站捉逃票，懷疑港鐵「轉咗便衣」查票，掀起網民關注熱議。港鐵回覆《星島頭條》澄清有關人員並非便衣。

照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣

有網民在「MTR港鐵關注組」FB專頁發佈照片，指在本周日（19日）在港鐵東鐵線粉嶺站，影到有懷疑「便衣」人員在站內查票。樓主上載一張於粉嶺火車站拍攝的相片，相中一名男子身穿淺藍色短袖上衣及同色系長褲，腰間配有裝備，而另一名男子則身穿黑色背心，兩人中間有一名男子側孭一個藍色袋。

常見的港鐵職員查票時，多身穿鮮黃色制服，樓主在帖文中寫道：「捉逃票$2蚊入閘，轉咗便衣啦，咁樣扮等人入戲好多。」

帖文一出引發熱議關注討論，不過，有「眼利」的網民即留言「踢爆」，指出樓主可能有所誤會，有網民解釋，相中人並非「便衣」，而是港鐵自2009年已成立的「附例特檢隊」，「著咗好多年，有時間可以去羅湖站或者落馬洲站睇下」。　

翻查附例特檢隊制服相片，其淺藍色制服、肩章及裝備，確與樓主相中的一名淺藍色衫男子衣著一致。

2人為「附例特檢隊」成員 港鐵：有穿制服 並佩戴職員證、名牌

港鐵發言人回覆《星島頭條》表示，為保障已付正確車費乘客的利益，港鐵人員不時於港鐵範圍內進行查票工作。發言人證實，根據記錄，港鐵人員周日（4月19日）在粉嶺站進行查票及執行附例的工作，「期間人員穿上附例特檢隊制服，並佩戴職員證和名牌。」

據了解，網傳照片中三名男子，其中穿淺藍色衫及黑色背心的為附例特檢隊職員，並正在執勤，而中間側孭藍色袋男子為乘客，並非港鐵職員。

港鐵於2009年成立附例特檢隊，主力打擊逃票，與及確保車站秩序良好及人流暢通，附例特檢隊主要駐守於東鐵線車站與車廂執勤。

網民撐執法捉逃票：守法何懼！

在這場由誤會引發的討論中，大部分網民對港鐵的執法行動表示支持，認為奉公守法的市民根本無需懼怕，留言稱：「老老實實用返啱嘅車費搭車咪唔驚俾人捉囉」、「自己唔犯法又使咩驚人捉」。更有不少網民認為罰則過輕，應加強打擊力度：「應該變恆常化」、「捉到就連俾卡佢嗰個都取消埋優惠兼罰錢。」

同時，樓主聲稱「香港先見到（查票）」的說法亦引來反駁，不少網民指世界各地的鐵路系統都有類似的便衣或特勤隊查票，直言樓主「你出過國未？大把站/車上有查票員」、「並非香港獨有」。

來源：MTR港鐵關注組＠facebook

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