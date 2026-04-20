屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮

網絡瘋傳照片指，屯門有一家四口昨日（19日）星期日齊齊搭「霸王車」斷正，拍照網民表示，目擊這四口家庭因逃票被港鐵職員逮個正著，其中「女家長」竟驚訝表示「估唔到星期日都會查飛」，事件引發網民激烈討論，直斥家長教壞子女。

屯門一家逃票斷正 女家長金句惹公憤：「估唔到星期日都會查飛！」

事發在屯門鍾屋村輕鐵站，目擊網民昨日（19日）在「香港交通及突發事故報料區」FB專頁發相發帖表示：「借貼......星期日，一家四口落網」。

目擊者嘲：我夠估唔到你哋星期日都唔買飛

樓主又表示，現場聽到「女家長話：估唔到星期日都會查飛」，樓主以嘲諷的語氣寫道：「我心諗，我夠估唔到你哋一家四口，星期日都唔買飛。」

根據樓主上載的相片，當時三名身穿黃色港鐵制服的職員，正在處理事件，其中一名職員似乎在與涉事家庭溝通，另一名戴著口罩的女職員則在旁協助。

相中影到估計為涉事的一家四口，包括一名身穿淺色上衣的中年男子、一名手持飲品的黑衣少女、一名穿藍色上衣的小童，以及一名穿黑白橫間條上衣的中年女子，相中可見這家人被職員截停，場面尷尬。

網民：一句「估唔到星期日都會查飛」曝光非初犯

帖文引發熱烈迴響，網民幾乎一面倒地譴責該家庭的行為，不少網民怒斥家長「上樑不正下樑歪」，直言「呢啲父母用行動詛咒自己仔女的將來！」，認為他們沒有為孩子樹立良好榜樣，更是「唔好大教壞細」。

涉事家長一句「估唔到星期日都會查飛」，許多網民因此懷疑這家人是「慣犯」，才會對星期日查票感到意外，樓主也回應網民的猜測，表示「我都有咁諗......」，似乎亦認同這家人並非初犯，有網民更諷刺地說，他們被罰款後，只會「再坐多啲補返條數」。

事件也引發了關於罰款金額的討論，有網民指出，輕鐵逃票罰款為$370，認為阻嚇力不足，「罰咁少唔怪得d人唔買飛啦」，建議應效法東鐵線頭等艙罰款一千元的做法，甚至有網民認為應重罰至三千元，「先有阻嚇」。

有網民又分享自身經歷，指「屯門搭返元朗，遇到查飛，架車裡面有大約10-20%冇買飛」，認為逃票情況普遍，支持港鐵「查多啲」。有網民更提出極端建議，笑言應效法內地部分地區的做法，「電子屏幕不停轉個人頭」，將逃票者的樣貌公之於眾以作警惕。

不少網民對這種貪小便宜行為表示憤慨，認為搭車付費是基本公民責任，有網民直指「搭車就要比$啦」，這簡單的道理，卻被這個家庭在孩子面前親身「演繹」了錯誤的示範。

來源：香港交通及突發事故報料區＠facebook