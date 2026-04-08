東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮

搭港鐵遇查票，有人歡喜有人愁！有網民在本周日（5日）乘搭港鐵東鐵綫時，直擊職員上車查票，結果「前面同左邊乘客中招」，更拍下兩名涉嫌逃票男女乘客的「神同步」驚愕表情，引發網民熱議，直指兩人「交足戲」、「一臉茫然」、「應該罰重啲」。

東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕↓↓↓↓

根據樓主在社交平台發布的帖文，事發時列車正駛近粉嶺站，從他上載的影片可見，身穿黃色制服的港鐵職員進入頭等車廂，並表示「我們現在要檢查車票」。

直擊查票實況 兩乘客斷正

職員首先走向坐在樓主對面、身旁擺滿行李的一名黑衣女乘客，該女乘客聲稱自己用Visa卡付款，但查票機沒有紀錄。職員隨即指出：「你買普通等喎」，並告訴她頭等車廂在「隔離個車廂」，「唔係呢個車廂喎」。女乘客聞言，以普通話問道：「可以補嗎？」

與此同時，坐在樓主左邊的一名格仔衫「阿叔」，同樣被發現只購買了普通等車票。職員對他說：「這個是頭等哦」、「你買的是普通等」。最終，職員要求兩人「陣間我哋下一個站要落車處理喎」，兩名乘客便在粉嶺站由職員陪同下車。

「不謀而合嘅表情」成熱話

事件最引人入勝的一幕，是樓主其後再發佈一張相片，將兩名涉事乘客被查票時的反應並列，樓主配文「不謀而合嘅表情」，相中可見，左邊的「阿叔」張大嘴巴，一臉難以置信地望向職員；右邊的女乘客同樣嘴巴微張，表情錯愕。

這張「神同步」的相片旋即成為網絡熱話，樓主在與網民互動時亦笑言「兩位都交足戲」。不少網民留言，認為兩人是在「詐傻扮懵」，「應該罰重啲」，「即刻透傻扮懵佢地最叻」、「又扮得幾似」，有網民更戲稱「呀伯好好戲～面部表情一流」。

網民促加強罰款：成日見無拍卡坐頭等

事件引發網民對東鐵綫頭等車廂逃票問題的激烈討論，許多經常乘搭的網民表示，逃票情況非常普遍，「每一次入頭等坐，一定會見到有人冇拍卡就照入去坐」、「根本十個入面有九個都係冇拍卡博懵上......」。有網民憤慨地表示，「次次坐頭等見到班懵Ｘ衝晒上車就想叫人上嚟查飛」，樓主亦深有同感地回應「same same」。

現時若在東鐵頭等車廂被發現未持有效頭等車票，將被視為逃票，不設補票。根據《港鐵附例》，在東鐵逃票須繳交$1,000附加費，若拒絕繳交或重犯，最高可被罰款$5,000及監禁。部分網民認為罰則仍太輕，應「治亂世要用重典」，甚至有網民建議「即時要留案底+罰1000 現金！」

不少網民呼籲港鐵加強執法，「應該要check密啲」，甚至有網民提供「攻略」，建議乘客若發現有人逃票，可「打定電話去三個站之後叫『游擊隊』（即查票組）」。

樓主第二度拍到逃票

事實上，該名樓主已非首次拍到同類情況，翻查其帖文，他在今年2月16日亦曾發帖，標題為「東鐵綫頭等往羅湖有人無拍卡當場斷正」，相距約兩個月，樓主再度遇見，今次他亦留言指這是「第二次影到」。

事件在網上持續發酵，不少網民認為這些乘客是「博大霧」，為節省十多元的差價而冒上被罰款1,000元的風險，實在是得不償失。

來源：mnmmnn＠Threads