港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮

有女網民在港鐵站內擊的驚人一幕，指一家五口竟只用「一張成人一張小童飛」就成功入閘，讓她不禁驚呼：「睇到我眼都凸埋！」涉事母親在衝閘後發現被拍下竟回頭怒睥鏡頭，囂張態度引爆網民怒火。

港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限↓↓↓↓

事件發生在旺角港鐵站，有女網民在社交平台發相發帖表示：「第一次見一張成人一張小童飛，五個人入閘，睇到我眼都凸埋。」

樓主指，事發時目睹一行五人，包括長者、夫婦及一名小童，企圖以最少車票入閘。

樓主直擊「人形蜈蚣」衝閘過程

有網民好奇追問如何做到，形容為「人形蜈蚣咁入閘？」，樓主隨即還原過程，指當時「阿公阿婆跟住個男人人形蜈蚣一齊衝」，三人緊貼著用一張成人票衝過閘機，隨後「個阿媽推住個小朋友用小童飛入」，成功以兩張車票讓五人進站。

從樓主上載的照片可見，背景疑似為港鐵旺角站，相中拍到四名涉事人士，包括一名身穿啡色連帽衛衣的婆婆、一名穿黑衫的年輕男子、一名年幼小童，以及一名身穿灰色上衣、黑色闊腳褲的女子。

該女子似乎察覺到被拍攝，竟立即轉身回頭，面帶不悅地怒視鏡頭，而樓主亦指認「佢咪就係跟住咗邊個小朋友衝入閘嗰個媽媽囉」。

樓主：已通知職員

面對網民質問為何不當場阻止，樓主表示自己沒有責任「捉人」，反問：「港鐵出糧俾我啊？」，但強調「同職員講已經盡晒責啦」，據她所述，職員當時的回應是「佢哋出唔到閘囉」，指涉事乘客稍後將無法順利出閘。

帖文引發熱烈迴響，網民紛紛留言分享自己目擊的類似經歷，直指逃票行為在港鐵站內屢見不鮮，「見過喇，一張成人票，三個人一齊入閘」、「有次喺旺角東見過兩張飛入11個人」，更有網民聲稱「尖沙咀站日日都有」。

涉事衝閘的家庭被網民口誅筆伐，有網民嚴厲地斥責他們為「大種乞衣」，有網民又呼籲若目擊衝閘應即時通知港鐵站職員，「比（畀）我會即刻大嗌職員」「即刻通知職員！」認為應加強巡查及公眾教育，以確保所有乘客都遵守票務規則。

來源：junjunnzzz＠Threads



