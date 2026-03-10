Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:36 2026-03-10 HKT
發佈時間：13:36 2026-03-10 HKT

有女網民在港鐵站內擊的驚人一幕，指一家五口竟只用「一張成人一張小童飛」就成功入閘，讓她不禁驚呼：「睇到我眼都凸埋！」涉事母親在衝閘後發現被拍下竟回頭怒睥鏡頭，囂張態度引爆網民怒火。

港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限↓↓↓↓

事件發生在旺角港鐵站，有女網民在社交平台發相發帖表示：「第一次見一張成人一張小童飛，五個人入閘，睇到我眼都凸埋。」

樓主指，事發時目睹一行五人，包括長者、夫婦及一名小童，企圖以最少車票入閘。

樓主直擊「人形蜈蚣」衝閘過程

有網民好奇追問如何做到，形容為「人形蜈蚣咁入閘？」，樓主隨即還原過程，指當時「阿公阿婆跟住個男人人形蜈蚣一齊衝」，三人緊貼著用一張成人票衝過閘機，隨後「個阿媽推住個小朋友用小童飛入」，成功以兩張車票讓五人進站。

從樓主上載的照片可見，背景疑似為港鐵旺角站，相中拍到四名涉事人士，包括一名身穿啡色連帽衛衣的婆婆、一名穿黑衫的年輕男子、一名年幼小童，以及一名身穿灰色上衣、黑色闊腳褲的女子。

該女子似乎察覺到被拍攝，竟立即轉身回頭，面帶不悅地怒視鏡頭，而樓主亦指認「佢咪就係跟住咗邊個小朋友衝入閘嗰個媽媽囉」。

樓主：已通知職員

面對網民質問為何不當場阻止，樓主表示自己沒有責任「捉人」，反問：「港鐵出糧俾我啊？」，但強調「同職員講已經盡晒責啦」，據她所述，職員當時的回應是「佢哋出唔到閘囉」，指涉事乘客稍後將無法順利出閘。

帖文引發熱烈迴響，網民紛紛留言分享自己目擊的類似經歷，直指逃票行為在港鐵站內屢見不鮮，「見過喇，一張成人票，三個人一齊入閘」、「有次喺旺角東見過兩張飛入11個人」，更有網民聲稱「尖沙咀站日日都有」。

涉事衝閘的家庭被網民口誅筆伐，有網民嚴厲地斥責他們為「大種乞衣」，有網民又呼籲若目擊衝閘應即時通知港鐵站職員，「比（畀）我會即刻大嗌職員」「即刻通知職員！」認為應加強巡查及公眾教育，以確保所有乘客都遵守票務規則。

來源：junjunnzzz＠Threads

同場加映：兩仙氣港鐵女職員查逃票 男子碌卡交罰款「霸氣」坐姿惹議↓↓↓↓


 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
5小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
8小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
15小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
20小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
5小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
7小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT