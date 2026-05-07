公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮

有網民在社交平台分享自己輪候市區公屋8年，歷經三次派房，最終獲派心水市區靚盤的「神級運氣」經歷，這段猶如過山車般的派房旅程，不但引來大批網民排隊祝賀，更揭露了一位極具人情味的房署主任，被網民大讚是天降貴人。

公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億↓↓↓↓

這位幸運的樓主日前在社交平台「公屋討論區」發布喜訊，隨帖文附上了房署「配房通知信」的截圖，信件顯示她獲配位於深水埗市區的白田邨太田樓。

樓主在帖文中難掩興奮之情，寫道：「終於可以鬆一口氣，等到三派啦」，她透露是獲派白田邨太田樓高層一個2人單位。

首派樂華南邨 房署主任好心提醒 樓主決搏下一派

樓主輪候公8年數月前迎來首派，回顧樓主的派房之路，可以說是一波三折，但處處逢凶化吉，她提到自己首派獲分配樂華南邨，本來已經打算接受，但竟然遇到一位超級好人的房署主任。

該名主任溫馨提示她該處樓宇始終較舊，「會有漏水機會，可以試搏下一派」。樓主在文中真誠地感激：「多謝主任提醒」，隨後到了第二派，房署安排了順天邨2樓的低層單位，面對不太理想的樓層，樓主果斷地「電話拒絕咗」。

二派順天邨再拒要 終三派白田邨 3個多月完成三派

皇天不負有心人，樓主表示，由第一派至第三派僅等了短短三個多月，終極的第三派迎來了白田邨太田樓的高層單位，而太田樓為2004年入伙的樓宇，不僅樓齡適中，更是附帶側窗的2至3人單位，光線與通風俱佳。

樓主在文中直呼「三派白田邨高層」，並在文末標註「#開心感恩」及「#預祝各位早日安居樂業」，喜悅之情溢於言表。

網民細數白田邨配套勁屈機 譽為「半山公屋」

帖文引發熱烈迴響，大批網民紛紛湧入留言區沾沾旺氣，有人極度羨慕地表示這份運氣「哇，仲好過中2億（仲要4個人分）」，甚至有網民幽默地形容就算拿著五千萬元買私樓，都不及派中這類優質公屋來得痛快。

不少熟悉深水埗區的網民亦紛紛留言大讚白田邨配套屈機，直指：「白田正呀，白田商場開咗個街市，有360、惠康、屈臣、麥當奴、酒樓、茶記，超方便」。加上屋邨距離港鐵站僅約八分鐘路程，還可以隨時享受到深水埗買平餸的優勢，生活指數極高，被形容為「半山公屋」。

此外，眾多網民對於首派那位房署主任讚不絕口，形容該主任簡直是樓主命中的貴人，樓主亦深感認同，坦言自己當時本來已經準備「硬食」樂華南邨，全靠「好好彩遇到個好主任」。

來源：公屋討論區＠facebook

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