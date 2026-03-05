公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮

有網友在社交平台分享自己首次獲派公屋，單位地點便利，而且是高層19樓，樓主坦言起初「覺得奇咁好彩」，當實地考察後即令他發現「殘酷真相」而猶豫不決。

公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯↓↓↓↓

有網民在「公屋討論區」facebook專頁發帖表示，他一直以為首次獲派的公屋單位大多是低層，因此當他收到通知，獲派九龍灣啟業邨一個19樓的高層單位時，也感到非常驚喜和幸運。他寫道：「睇好多post都話第一派多數低層，點知我嚟個19樓，都覺得奇噤（咁）好彩」。

不過，他後來發現，這個被視為「好彩」的單位，原來需要行樓梯才能到達，因為電梯只能到18樓，這突如其來的轉折，讓樓主的興奮情緒瞬間降溫，並引發熱烈討論。

網友：「頂樓」是福是禍？

不少網民留言，網民率先破解「首派多低層」的迷思，指出獲高層派的幸運兒比較低調：「首先，係因為派高層果啲好少出聲姐，所以得返啲低層喺度嗌鬼」，未幾，網友紛紛留言分享自己申請公屋，首派即獲高層的經驗，證明派高層並不罕見。

討論的焦點很快便轉移到「頂樓」單位的各種隱憂上，有過來人提醒樓主，頂樓單位最常見的問題，就是夏天酷熱和天台漏水，對於需要行樓梯，有同樣獲派啟業邨19樓的網民分享，他最終因為家有長者而放棄了單位：「無要，因為有長者」。其他人則點出更多現實問題，例如搬屋和買傢俬電器時，或會被收取額外樓梯費：「每次買傢電，都收樓梯费，搬屋又貴。」

樓主親身視察 陷入兩難

面對網民的各種意見，樓主透露自己目前其實住在「唐五」（沒有電梯的唐樓五樓），因此「樓梯唔係最大考慮」，他真正在意的是「驚天台漏水同熱！」。

為了作出明智決定，樓主更親身到單位門外視察，他分享了一個有趣的發現：「開頭擔心樓上會唔會有人拉凳，隔籬左右有冇曱甴屋，去到先發現原來係要行樓梯，即係唔會有人拉凳。」雖然解決了噪音的煩惱，但單位的內部間隔、光線和通風等問題，仍是未知之數。



