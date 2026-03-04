交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮

有網民在網上分享告別居住近30年的公屋單位，主動交還政府，他透露清屋當日，平日少交流的街坊，聞風湧至所做的行為，而事主公開單位照片，曝光「絕版和諧式」公屋的間隔獲網民勁讚「好過買私樓」。

交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇↓↓↓↓

有網民在社交平台發相發文表示，自己告別了居住近30年的公屋單位，主動交還政府，那是一個「超過450呎，可間到2–3間房」的單位，直言「其實幾唔錯」。

帖文附上的相片中，可見單位內部雖已搬得七七八八，剩下一些木製傢俬和紙箱，但客廳空間感十足，相當寬敞；而廚房的磁磚和廚櫃雖有歲月痕跡，但整體感覺企理。

清屋驚變「掃閣」現場 網民：好事嚟

最令樓主哭笑不得的，是在清屋當日的「奇遇」，他笑言：「最搞笑係清屋嗰日，突然發現自己原來咁受歡迎，其他街坊消息靈通到，走嚟睇吓有冇嘢可以執、『接手』」。

這種情況引來網民神還原，有熟悉歷史的網民指出這叫「掃閣」，是「好事嚟」，原來是源自宋代的習俗，指皇太子即位後，百姓會湧入其舊居，拾取遺留物品，並引用古文：「市人排舊邸以入，爭持所遺，謂之『掃閣』」，樓主看後也回應「長知識了」。

網民大讚：絕版和諧式公屋間隔好住

這個居住近30年的單位，亦引起網民對公屋設計的討論，不少眼利網民一眼認出這是「和諧式」設計，大讚單位實用，紛紛表示「和諧式單位，開則好住過新公屋」、「和諧式公屋廚房同洗手間都好見洗」、「呢隻房型真係好闊落好好住」。

樓主亦認同，舊式單位「四四正正」，感覺實用面積更高，他更感嘆，或許是以前的「KPI不一樣」，慨嘆現在新建的公屋「勁多『車位size』的房型」。

鄰居憂「唔知下手係咩人」

除了單位本身，鄰里關係亦是焦點，樓主慶幸鄰居雖然交流不多，但都是「客氣、正常人」，有網民心有戚戚焉地回應：「無白卡鄰居已經好感恩」，樓主也表示確有街坊擔心「唔知下手係咩人」。

另外，帖文亦引發關於交還公屋的程序討論，有網民好奇單位內的裝修是否要還原，樓主引述房署外判主任的說法，指「就算上手鋪好晒磗，都會打拆兼還原最原始的面貌，以免有爭拗」，不過，也有其他網民分享經驗，指房署有時會保留上手裝修，會視乎下手入住租戶的意願。

