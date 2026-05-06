首派「公屋王」華富邨無睇直接拒絕 人妻二派「這邨」愁爆大喊落錯車 網民恥笑：等四派住干德道｜Juicy叮

不少人苦候公屋多年，只求有瓦遮頭盡快上樓，然而，一名公屋申請者昨日（5日）在社交平台發文求助，自爆「無睇」即直接放棄了首派的「公屋王」，結果二派結果出爐即陷入進退兩難的局面。

首派「公屋王」華富邨無睇直接拒絕 人妻二派「這邨」愁爆大喊落錯車 網民恥笑：等四派住干德道↓↓↓↓

該名女網民在「公屋討論區」發帖大吐苦水，她寫道：「一派華富邨唔要，無去睇！二派田灣邨！點算好，要吾要博三派！好愁」。

樓主「無去睇」即拒要華富邨 網民斥「夭壽」

原來樓主在首派時，幸運地抽中了不少人心目中的「公屋王」華富邨，但她竟然嫌棄到連實地視察都費事，便直接落閘拒絕。如今二派獲編配同屬南區的田灣邨，頓時令她大感後悔，猶豫應否把心一橫放棄，將命運交託給「第三派」。

帖文迅即引爆網絡熱議，大批網民對樓主輕易放棄華富邨的決定表示極度震驚與惋惜，有網民毫不留情地批評：「華富邨幾年後有新樓都唔要，真係要夭壽」。

熟悉行情的網民紛紛化身專家，指出華富邨不但環境優美、享有海景，更被譽為「屋邨界嘅喇沙、拔萃」。最關鍵的是，該邨已落實重建計劃，有網民指出：「華富包上新樓，十年後仲有地鐵」，有網民更直言這是「人生中之中唯一一次嘅上新樓或有物業機會」，直斥樓主不懂珍惜，簡直是暴殄天物。

二派田灣邨 街坊：交通方便不及華富邨

面對二派的田灣邨，不少街坊網民留言苦勸樓主認清現實，指田灣邨出入要靠行路與小巴，直言「舊就冇華富村舊，但係我覺得交通冇咁方便」。

與此同時，樓主嫌三嫌四的態度亦惹來網民強烈反感，有網民直斥她「又要R公屋，又要高要求」，「揀3揀4，人哋施捨比你㗎咋，當你自己買樓架？」有網民極盡嘲諷之能事，狠酸樓主是否在等第四派，直指：「可能真係想等第四派干德道同義德道。」

面對排山倒海的批評，樓主亦有留言反擊，對於被質疑要求過高甚至遭到人身攻擊，樓主冷嘲熱諷地回應酸民：「你咁醒既，咁你知唔知你下一世會唔會係做到英國人！希望你心想事成啊！」

樓主解釋非為新樓 想派九龍區方便丈夫

她其後亦大吐真言，解釋自己首派拒絕華富邨的真正原因，只是因為丈夫從事地盤雜工需要四處奔波，坦言「我唔係想要新樓，我想想九龍方便D著」，最理想是能派去白田邨。

不過，即使她在拒絕信上已寫明想派九龍深水埗區，如今二派依舊落在港島南區，令她大感無奈，驚呼：「驚三派仲差，點睇。」

到底樓主最終會硬著頭皮接受田灣邨，還是堅持「博三派」？有網民語重心長地警告市區公屋「沒有最差，只有更差」，勸她見好就收；但亦有網民幽默送上「祝福」，直覺認為三派一定會令她滿意。

來源：公屋討論區＠facebook

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