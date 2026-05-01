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首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:55 2026-05-01 HKT
發佈時間：10:55 2026-05-01 HKT

有公屋申請人首次派樓派獲葵涌石籬邨，由於認為不適合，填寫一原因拒絕接受，結果在1個月後，即獲二派將軍澳尚德邨5人單位，心滿意足畢業上樓。詳情見下圖及下文：

首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨逐張睇↓↓↓↓

樓主居調景嶺20年

本身在將軍澳調景嶺居住20年的樓主，早前在社交平台facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖報喜，指「上次葵芳唔啱！想要返將軍澳區。今日收到信真係將軍澳區👍開心仲比原先自己住嗰度近😁😁，小朋友返學有又近咗」。

對於樓主的好消息，網民紛送上祝福，大讚「好運」、「畢業了」、「六合彩都難中」、「恭喜你順利上樓」、「可以派返本身嘅生活圈。無嘢好得過咁」。樓主回應時表示「收到信，見自己想要嘅區，勁興奮🙏」，並慷慨分享派獲心儀單位的經歷。

樓主寫明拒絕原因

對於有網民好奇詢問「你寫拒絕原因。係咪要將軍澳區？」、「你拒絕一派時，有要求想派返將軍澳區？」，樓主透露，拒絕一派石籬邨時，「有寫明子女返學問題需要將軍澳」作為理由。

樓主接著補充「唔知會唔會有作用，但係照寫會好啲。有啲人都講過未必會有用」、「真係第一派葵芳石籬邨，對於小朋友一次過3個轉校麻煩，同埋小朋友最大嗰個得10歲，有同房署講過呢個原因所以想要將軍澳區」、「你唔要嗰時佢會問你原因，你要講，但唔一定幫到你嘅訴求」。

網民分享相似經驗

不少網民也分享了自身相似的申請經驗：

•「同你一樣，拒絕咗第一派，第二派係將軍澳🥳」。

•「我本身都係住（將軍澳）寶林，一派東涌，二派葵涌，三派坑口明德，終於畢業（4人申請，派3至4人單位）」。

•「我哋原先住觀塘，一派彩虹唔要。寫拒絕原因都係想派返觀塘以免小朋友轉校麻煩，後面都真係派返觀塘」。

資料來源：Manchun Chan＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

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