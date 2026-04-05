公屋派位拒絕二派理由點寫好？網民分享黃金理由最易「中」 有人靠「呢一句」成功上岸？｜Juicy叮

輪候公屋終於等到上樓機會，但派到「唔啱心水」的單位，究竟應該點樣寫拒絕信？最近有網民在社交平台代朋友發問，指朋友正為拒絕二派的理由而煩惱，「大家拒絕二派原因寫得詳盡嗎？還是簡短？」帖文引來大批過來人分享經驗，原來拒絕理由，背後大有學問。

公屋派位拒絕二派理由點寫好？網民分享黃金理由最易「中」 有人靠「呢一句」成功上岸？↓↓↓↓

樓主在「公屋討論區 - 香港facebook群組」FB專頁發帖求教廣大網民，帖文迅即引發熱烈討論，不少網民都認為理由是否詳盡並非重點，「詳盡簡單都係計兩次」，有網民就估計最常見的理由「就是照顧老人家，但都要看年齡，最好65以上機會才大一些」。

理由要「啱聽」：照顧老嫩係王道？

不過，即使出動「長者牌」亦未必通行，樓主在回應網民時表示，朋友就曾嘗試「偷步諗住搵醫生寫推薦信」，證明家中長者需要照顧，可惜醫生認為長者「有能力照顧自己」，最終唔肯寫信。有經驗的網民就教路，「你自己找社工，議員，或自己寫拒絕信給房署」，再到屋邨辦事處填寫拒配聲明。

除了照顧長者，子女讀書亦是熱門理由，有網民分享成功經驗：「我當初一派唔要，原因小朋友轉校問題想在原本區附近，跟住第二派就中咗。」該網民表示，自己是直接向職員講述「三個小朋友返學問題」，希望獲派原區附近單位，最終成功「上岸」。

詳盡定簡短？網民意見兩極

對於拒絕信應該寫得詳盡還是簡短，網民意見不一，有網民認為「詳盡簡單都係計兩次」，無需花費心神，但處於「最後一派」的申請者，則抱著「盡地一鋪」的心態，認為即使機會渺茫，寫得詳細啲當係「今生無悔咁囉」。

有網民就相信，詳盡的理由有機會打動職員，「詳盡啲寫自己的理想屋邨，佢哋會聰取你們的意見」，更有人分享成功經驗，指打電話拒絕後，由主任幫忙寫明情況，「第二次就睇到理想屋邨」。

不過，有網民則提醒，「配屋係配房組負責，同屋邨主任冇關係㗎」，認為決定權不在屋邨主任手上。

除了以上「正路」理由，留言區亦湧現不少千奇百怪的拒絕原因，有網民直言，第一次獲派葵芳某單位時，「開門間屋好臭」，就以此作為拒絕理由，有網民更開玩笑建議，可以寫「冇背山面海，冇南風窗，所以唔要」，或者乾脆說「唔啱心水」，創意十足，令人哭笑不得。

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組



