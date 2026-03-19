孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮

有網民在處理亡父遺物時，發現一張充滿歷史痕跡的「古董級」公屋輪候信，信件的細節引起網民高度興趣，掀起討論。

孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫↓↓↓↓

有網民在社交平台發帖表示，處理先父的身後事時，意外在一堆文件中，發現一張充滿歷史痕跡的「古董級」信件，這是一封公屋輪候信，確認樓主的父親，已成功登記輪候並獲配申請編號。

樓主在帖文中感慨地寫道：「處理爸爸身後事文件時，發現歷史文件。」這張薄薄的紙，不僅是一個家庭的重要回憶，更勾起了無數港人對80年代的集體回憶。

網民：有啲位用打字機打

從樓主上載的相片可見，該信件由「香港房屋委員會」發出，日期為1984年3月14日，距今已整整40多年，信件的紙質已微微泛黃，信上印有房委會的標誌，以及當時位於公主道總辦事處的地址和一個「3」字頭的7位數電話號碼。

信件內容為「公共房屋申請書編號」，正式通知申請人其公屋申請已獲登記，並列出當年可供選擇的地區。文件顯示，樓主的父親當時選擇的第一志願是「大埔」，其次是「粉嶺/上水」，第三則是「屯門」。信件上的地區選項和填寫方式，充滿了時代感，有網民指出「有啲位應該係用打字機打」，滿載著當年的印記。

帖文引發網民熱議，有網民好奇樓主最後是否成功「上樓」，笑言「84排到而家都未上到樓就Ｘ街」，樓主其後亦有回覆，透露自己小時候是「廣平（邨）」的街坊，證實了當年一家人成功獲派首選地區的公屋，在大埔落地生根。

有挑機的網民留言略帶諷刺：「以為個個羨慕你得公屋得天下，其實個個心入面咪又係覺得你係低等人。」但樓主坦然回應：「咁出生係咁都無計，不過至少生活安穩」，以豁達的態度回應網民的挑釁。

網民好奇舊信函「１字之別」

此外，信件中的一個字也成為不少網民關注的「考究」對象，認為和現在的輪侯信有「一字之別」，有網民留意到信件的啟首語是「『逕』啟者」，而非現今常用的「『敬』啟者」，指出現今不會這樣寫：「未見過啟首語會寫『逕』啟者而唔係『敬』啟者。」

有學識淵博的網民隨即解釋：「逕（直接）啟者，唔客套」，「逕」本身已表示直接，是較為直接的書信格式，舊式公函書信開頭常用此套語，在通信雙方沒有任何關係，純粹為處理公務而交往時使用，表示直接向收信人陳述事情，省略寒暄客套。

至於敬啟者則顯得較恭敬，多用於尊長或平輩的正式文書，「『敬啟者』意即我很恭敬地告訴你的事情就是下面這些了......一般多用於事務書信，現在公函常用，是禮貌的寫法。」此解說讓不少年輕網民長了知識。

勾起老街坊集體回憶

另外，有網民又對40多年前公屋分為十區感好奇，據樓主的信函當時分為：香港東、西；九龍東、中、西；新界則有：荃灣、屯門、沙田、大埔；粉嶺／上水，「原來以前分區分得咁細，而家得市區（香港、九龍，已經唔畀揀）、擴展市區（東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）、新界（新界其他地區）、離島。」

這封四十年前的公屋信，不僅是樓主家庭的一個重要里程碑，更是一代香港人為安樂窩奮鬥的縮影，有熟悉當年情況的網民補充：「84年大埔只有大元同廣福」、「1984年揀呢3區得大元邨、廣福邨、彩園邨、祥華邨、屯門8條屋邨」，這些熟悉的名字，亦間接串連起香港公共房屋的發展史，喚起不少人大埔屯門老街坊的回憶：「大埔地靈人傑好地方......那些年既屯門人係會受歧視，交通配套不足，聽過同事講過當時電話約見工，HR會問申請者住邊區，屯門人遭拒絕門外不獲安排見工。」

來源：ckw7a5＠Threads

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