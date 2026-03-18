巴黎一地區撞樣香港公屋掀議 港男遊法嚇傻：以為返咗瀝源！網民驚揭：巴黎公屋竟是沙田「師父」？｜Juicy叮

有港男近日去法國巴黎旅行，赫然發現一地區竟撞樣香港公屋，仿如一比一複製，他曬相觸發曾遊巴黎的其他本港網民共鳴附和，並再紛紛貼相，從不同角度證實此區與香港的公屋驚人相似之處，掀起熱議，最終更揭開當中的疑似原因。

巴黎一地區撞樣香港公屋掀議 港男遊法嚇傻：以為返咗瀝源！網民驚揭：巴黎公屋竟是沙田「師父」？↓↓↓↓

有網民在社交平台發相發幅表示：「喺巴黎食碗越南粉......經過第十三區，忽然間個感覺好似返咗瀝源邨」，並詢問「唔知有冇人都咁覺得呢？」。

資料顯示，巴黎第十三區（13e arrondissement）位於巴黎左岸，是歐洲規模最大的華人社區所在地，以「巴黎唐人街」和高層建築群著稱。

港男巴黎食越南粉 驚見「瀝源邨」

他隨文附上兩張照片，相中可見在巴黎第十三區內，幾座高聳的住宅大廈，建築設計密集，窗戶排列整齊，圍繞著一個寬闊的中央廣場，其中一座大廈的外牆更畫有巨大的藍色雀鳥壁畫，這種高密度住宅配搭平台和商場的佈局，瞬間勾起了香港網民的集體回憶。

樓主其後再發佈影片，片中可見，該區不僅建築風格酷似香港，街道上更出現「樂園大酒...」、「好好酒家」等中文招牌的店舖，充滿港式情懷。

網民共鳴：唔講以為係沙田！

帖文引發大量網民共鳴，不少人直呼「嘩，你唔講我真係以為係沙田嚟 」，有網民更分享經歷，指「我share去story啲人以為我返咗香港」，樓主也回應指，當下的感覺「勁似沙田路，前便去隧道轉咗入新城市，一嘢望上去瀝源邨個感覺」。

除了瀝源邨，網民亦紛紛提出其他相似的屋邨，如「似黃大仙」、「竹園邨嚟架喎！」、「根本就係屯門大興邨」，甚至有人認為與禾輋邨更相似，另一名網民分享的巴黎夜景照，在街燈映照下，濕漉漉的街道與亮著萬家燈火的住宅大樓，更被形容「有啲似屯門添」。

解構建築之謎：源自法國大師設計理念

為何巴黎會有如此「香港風情」的社區？有熟悉建築的網民解開了謎底，指出這並非巧合，而是「都係受同一時期嘅設計風格影響」，有網民引述文章解釋，這種建築風格源於法國建築大師柯比意（Le Corbusier）的「光輝城市」（Radiant City）理論。

該網民詳細解釋：「因為香港的新巿鎮就是建築大師Le Corbusier 『光輝都巿』理論的成功實踐，個模範就是沙田。」在1970年代，香港的衛星城市發展深受其高密度、高樓層、人車分隔及平台連接的現代主義思潮影響，旨在解決居住問題。因此，巴黎第十三區與沙田瀝源邨才會如此相似，可說是「師出同門」，如按時間序，更可說巴黎此區為香港沙田公屋的「師父」。

香港味處處有冬菇亭 網民：完全想像唔到係巴黎

除了建築，巴黎十三區的「香港味」還體現在生活細節中，有網民驚喜發現，連在香港已銷聲匿跡的甜品店「許留山」竟然也能在該區找到，從照片可見，店內熟悉的黃色裝潢和餐牌，令不少網民大感意外，直言「如果喺英國見到都冇咁意外，佢仲要係一個巴黎勁up dup既商場」。

更令人驚訝的是，有網民貼出照片，顯示商場內有一家名為「Mey Xin 美心餅家」的麵包店，無論名字還是店面風格，都與香港的「美心」極為相似，甚至有網民發現，該區連「冬菇亭」和舊式屋邨店舖的影子都能找到，不禁感嘆「完全想像唔到係巴黎」。

討論區中，不少居住在海外的香港人表示，巴黎十三區是他們尋找家鄉感的地方，區內不但有很多越南華僑開設的餐廳，可以直接用廣東話點餐，華人超市的物品也比較便宜。

有網民分享道：「我好鐘意13區，好多人講廣東話」，更有人笑言「喺嗰區完全唔使講法文都生存到」。

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