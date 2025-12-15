大埔富蝶邨送外賣遇火警 外賣員拉消防喉與居民齊心救熄 網民致敬｜Juicy叮



一位外賣員早前在大埔富蝶邨珍蝶樓送餐期間，意外遇上火警。在危難下，神勇的外賣員在消防員抵達前，與街坊合力拉消防喉救火，成功化解一場危機，獲網民致敬並譽為「真英雄」。詳情見下圖及下文：

大埔富蝶邨送外賣遇火警 外賣員拉消防喉與居民齊心救熄 網民致敬逐張睇↓↓↓↓

事發於宏福苑災難前一天

樓主11月25日在facebook群組「香港啤酒關注組」上載短片及相片發帖，而這件事的發生時間，剛好是大埔宏福苑五級大火災難前一天。

從短片見到，街坊毋懼濃煙持消防喉射水一幕；另外兩張相是消防到場的情況，和樓主事嘆收工啤的畫面。而在回應欄，還有網民上載由居民在走廊拍攝到，樓主和街坊救火的實況。

詳述事件來龍去脈

樓主在長文中講述在富蝶邨救火事件的來龍去脈——「今晚（11月25日）送外賣去富蝶邨珍蝶樓，搭升降機上29樓送某單位，搭到中途響警報同響警鐘，幸好到29樓開門，冇困升降機，咁張單話掛門口就可以了，我完成張單後，發覺唔對路，有陣煙味（唔通火燭？）」。

樓主接著表示，「已經有啲住戶開始走出嚟睇咩事，垃圾房有啲白煙，咁我自己推斷（啲煙係樓下升上嚟，唔係依層），我跑樓梯落下層睇，以有個阿叔拎住枝消防喉對住垃圾房，但係冇火原。我同阿叔講唔係依層，要再落，我同阿叔講一齊落，有啲咩事互相照應，阿叔：好」。

樓主續講述救火情況，指：「終於落到25樓，火原喺垃圾房入面，裏面好大煙，我同阿叔反應好快，阿叔開消防門櫃，佢太急，用拳頭打水龍頭塊玻璃片，我：唔好用手，旁邊有枝細錘仔。咁爆開咗，我就拉咗水龍頭出嚟，有個哥仔幫到手，拎住水龍頭衝過去垃圾房，我拉喉，阿叔開水制，我叫哥仔：濕件衫揞口呀。佢一開垃圾房個門，啲濃煙湧晒出嚟走廊，佢吸咗兩啖濃煙搞唔掂，我同阿叔接力射水，濃煙向上升，我哋踎咗喺度（避免吸入過量濃煙）」。

源頭係其中一個垃圾桶

樓主憶述「繼續救火嘅時候，我見到有個女人用毛巾揞住個口企喺濃煙走廊中間，我：快啲走呀，企喺度做咩呀，落樓梯呀。根住阿叔煙到眼，睇唔清楚搞唔掂，接力等我嚟，你去樓梯避一避，叫其他幫到手嘅，拉多一枝喉上嚟，依到我頂住先（我戴住頭盔有面鏡頂住啲煙），最終找到火的源頭係其中一個垃圾桶，我沿住源頭射水，最後俾我救熄咗喇」。

最後樓主表示「救熄咗，消防員先剛剛到，我：交俾你哋喇！～（出晒汗的我，行20幾層樓梯落樓，見到啲阿婆阿伯帶住啲孫仔行落樓，我救熄咗，消防員善後緊，返屋企啦，咪行喇）」。

樓主在帖文的「後感」中表示「（當然，要判斷自己做唔做到，可唔可行，幸運地住戶發揮合作精神，先可快速救熄場火，香港人~獅子山精神💪）#收工啤#外賣師」。

網民致敬：真漢子

網民看過詳情後，紛讚揚並感激這位神勇外賣員。不少網民稱讚外賣員「好人好事」、「見義勇為」、「真英雄」、「有勇有謀」、「真漢子」和「勁揪」，認為他「好波」，「值得請你飲啤酒」，並稱他是「人民英雄」和「外賣師又是好人好事系列」。

不少人表示「致敬」、「英雄」、「勁👍 真英雄」、「好心人，讚讚 ！」，並感謝他「幫了好多人」、「感激有你」、「多謝你呀！香港人👍🏻👍🏻👍👍🏻」。

網民感同身受：珍蝶人感謝

有居於富蝶邨的網民，向樓主表達了真摯的感謝——「珍蝶人感謝你，好人有好報」，「富蝶邨民多謝你哋咁拔刀相助，祝你哋好心人一世平安！」，甚至有人表示「無你無屋企返，多謝你😭」。

有留言指出「多謝外賣哥哥及各街坊幫手救火，尤其是外賣哥哥的英勇及果斷，衷心多謝外賣哥哥及各街坊」。

資料來源：Tsz Kin LI ＠facebook香港啤酒關注組

