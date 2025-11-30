大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮

有網民昨晚（29日）駕車返家途中，在屯門馬路目睹前行車輛的後方，張貼了兩張告示，車主是一名巴基斯坦籍司機，而告示的內容讓他深受觸動：「第一次揸揸吓車眼濕濕。」

大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕↓↓↓↓

一名網民在社交平台發片發文表示，深夜下班駕車返家途中，在屯門的道路上，目睹前行車輛的後方張貼了兩張告示。

樓主表示，車主是一名巴基斯坦籍司機，而告示的內容讓他深受觸動，更直言：「呢個就係我鍾意香港入邊人同事嘅原因。」他寫道，這是他「第一次揸揸吓車眼濕濕」。

香港巴基斯坦社群與香港兄弟姊妹同心站在一起

該車輛後方所張貼的，是兩張A4紙告示。其中一張以中、英文寫道，向大埔宏福苑火災的受影響者表達關懷：

「謹致最深切的同情與支持，香港巴基斯坦協會及巴基斯坦社群在大埔火災後與香港的兄弟姊妹同心站在一起。」

另一張全英文的告示，則向在火災中不幸殉職的消防員致以最崇高的敬意：

「Respect and big salute to you Sir (消防長官，向您致以最崇高的敬意)

May you rest in peace (願您安息)

My condolences to your family (向您的家人致以我的哀悼)」

前車主現身：我的舊車，冇賣錯俾人

該帖文發布後，眾多網民被該巴基斯坦籍司機的善心所感動，紛紛留言稱讚。然而，最令人意想不到的是，一位網民在留言區中認出了相片中的車輛，並表示：「我的舊車，冇賣錯俾人。」

前車主的意外現身，讓帖文的溫情再度昇華，樓主回應道：「我們生活在一個充滿愛的地方。」其他網民亦對此奇妙的巧合感到驚訝，讚嘆社交平台的聯繫力量。

此外，其他網民分享了更多關於巴基斯坦社群的感人故事。一名義工憶述，在火災發生後，香港巴基斯坦協會的代表已親赴臨時庇護中心，主動詢問是否需要人手或物資支援，並強調「香港都係佢哋屋企，佢哋都好想為大埔火災出一分力」。

眾多留言均指出，許多在香港土生土長的少數族裔，對這片土地有著深厚的歸屬感，並積極以各種方式回饋社會。有網民感言：「有陣時香港嘅巴基斯坦，真係覺得佢哋比香港人更加香港人」。

來源：wilson_lehuit8＠Threads

