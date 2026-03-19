Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國升學｜Dean Close School 設校內音樂學校 提供逾24種樂器課程

升學攻略
更新時間：19:30 2026-03-19 HKT
發佈時間：19:30 2026-03-19 HKT

Dean Close School不僅是一間「一條龍」寄宿學校，更擁有校內專屬的音樂學校，提供超過24種樂器課程，為學生提供了一個既能專注學業、又可盡情發展藝術潛能的理想成長空間。

Dean Close School於1886年創立，是一間歷史悠久的男女寄宿及日校，為2至18歲學生提供持續教育；座落於Cheltenham中心，佔地達50英畝，環境優美。預備小學約有300名學生，中學部約500人，校園規模適中。

設施完善 戲劇出色

Dean Close School重視音樂教育。學校FB圖片
Dean Close School重視音樂教育。學校FB圖片

學校以重視學生個人成長著稱，配備完善的學習與活動設施，包括：550座的專業劇場、圓形劇場、2個泛光照明草地球場、25米室內泳池、攀石牆、室內射擊場、舞蹈室及設備齊全的健身中心，全面支援學生發展專長與潛能。

戲劇是學校發展重點之一，不但設有550座的專業劇場，還擁有400座的露天劇場。每年校內舉辦各類演出，確保所有學生都有機會參與台前演出或幕後製作。

另外，由學校創立的劇團Close Up Theatre，曾八度登上全球最大藝術節Edinburgh Fringe的舞台，演出場場爆滿，並八度榮獲「Sell-Out」獎章，備受肯定。

學校更設有校內音樂學校，每年進行超過50場大大小小的演出，樂團種類包括交響樂團、搖滾樂團、爵士樂團等。歌詠團（Chapel Choir）曾到訪奧地利、法國、德國、意大利和美國等地演出，亦曾錄製唱片。

除了常見的音樂活動，更開設超過24種樂器班供學生修習，周一至周五每日均安排多個時段的樂器排練，確保學生能達到專業水準。

關顧政策 宿生支援

學校設有日校生、寄宿生及部分每周住宿1至2天的彈性寄宿生；宿舍由舍監負責，每周與學生面談，跟進學習進度與目標。

預科學生更可自由選擇導師，例如選擇具英國高考科目教學經驗的導師，或是與自己關係良好、早已熟悉的導師。

對於新加入的宿生，宿舍亦會協助其選擇合適的舍監，讓學生盡快融入宿舍生活，獲得適切的支援與歸屬感。

「Oh!爸媽」授權轉載

延伸閱讀：

英國升學｜Charterhouse School 英首批公學培育精英 重視藝術教育

英國升學｜Queen Ethelburga's Collegiate 「神奇校」設國家級體育學院 培訓體壇精英

英國升學｜Oxford International College 設牛津大學學長計劃 傳授入學攻略

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
00:38
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道一段全封
突發
1小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
4小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
7小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
10小時前
蘇民峰批2026年「災難位」於馬來西亞？親上火線回應 與大馬緣份匪淺曾置業微賺離場
蘇民峰批2026年「災難位」於馬來西亞？親上火線回應 與大馬緣份匪淺曾置業微賺離場
影視圈
4小時前
宏福苑大火聽證會 杜淦堃：殉職消防員偉豪曾發求救信號 不排除於31樓墮樓亡
01:17
宏福苑聽證會｜殉職消防員何偉豪曾發求救信號 推斷於31樓打破窗戶逃生 惟不幸墮斃
社會
5小時前
宏福苑大火首場聽證會早上舉行
02:35
宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：居民多次投訴工人吸煙 惟勞工處16次巡查未發現 ︱持續更新
社會
6小時前
01:42
撞車碰瓷黨｜警接獲430宗個案涉款1.06億 商罪科再拘16人包括律師樓「師爺」
突發
4小時前