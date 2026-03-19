英國升學｜Dean Close School 設校內音樂學校 提供逾24種樂器課程

Dean Close School不僅是一間「一條龍」寄宿學校，更擁有校內專屬的音樂學校，提供超過24種樂器課程，為學生提供了一個既能專注學業、又可盡情發展藝術潛能的理想成長空間。

Dean Close School於1886年創立，是一間歷史悠久的男女寄宿及日校，為2至18歲學生提供持續教育；座落於Cheltenham中心，佔地達50英畝，環境優美。預備小學約有300名學生，中學部約500人，校園規模適中。

設施完善 戲劇出色

Dean Close School重視音樂教育。學校FB圖片

學校以重視學生個人成長著稱，配備完善的學習與活動設施，包括：550座的專業劇場、圓形劇場、2個泛光照明草地球場、25米室內泳池、攀石牆、室內射擊場、舞蹈室及設備齊全的健身中心，全面支援學生發展專長與潛能。

戲劇是學校發展重點之一，不但設有550座的專業劇場，還擁有400座的露天劇場。每年校內舉辦各類演出，確保所有學生都有機會參與台前演出或幕後製作。

另外，由學校創立的劇團Close Up Theatre，曾八度登上全球最大藝術節Edinburgh Fringe的舞台，演出場場爆滿，並八度榮獲「Sell-Out」獎章，備受肯定。

學校更設有校內音樂學校，每年進行超過50場大大小小的演出，樂團種類包括交響樂團、搖滾樂團、爵士樂團等。歌詠團（Chapel Choir）曾到訪奧地利、法國、德國、意大利和美國等地演出，亦曾錄製唱片。

除了常見的音樂活動，更開設超過24種樂器班供學生修習，周一至周五每日均安排多個時段的樂器排練，確保學生能達到專業水準。

關顧政策 宿生支援

學校設有日校生、寄宿生及部分每周住宿1至2天的彈性寄宿生；宿舍由舍監負責，每周與學生面談，跟進學習進度與目標。

預科學生更可自由選擇導師，例如選擇具英國高考科目教學經驗的導師，或是與自己關係良好、早已熟悉的導師。

對於新加入的宿生，宿舍亦會協助其選擇合適的舍監，讓學生盡快融入宿舍生活，獲得適切的支援與歸屬感。

「Oh!爸媽」授權轉載

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