英國升學｜Charterhouse School 英首批公學培育精英 重視藝術教育

更新時間：14:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：14:30 2026-03-02 HKT

英國頂尖名校Charterhouse School，建校於1611年，幾個世紀以來人才輩出，培育出多名英國內閣成員、行業大亨、導演、作家、學術精英等，最為香港人熟悉的包括兩名前港督寶雲爵士（Bowen）和德輔爵士（Des Voeux）。

英國升學｜提倡精英教育

Charterhouse School 重視學生在藝術方面的發展。學校FB截圖
Charterhouse School 重視學生在藝術方面的發展。學校FB截圖

學校提倡精英教育，要求學生品學兼優，能文能武。預科階段，提供A-Level及IB課程。另外，還有更高水平的劍橋預科課程（Cambridge Pre-U），目的是提升學生的學術研究能力。

近4年（2021-2025）A-Level考試的A*至B比例達83%至89%；2025年在IB課程中考獲37分或以上的比例則達63%。近85%學生進入羅素集團學院，4人獲「牛劍」錄取，亦有學生升讀喬治華盛頓大學、加州大學洛杉磯分校、芝加哥大學、多倫多大學、巴黎AIM大學等歐美名校。

英國升學｜戲劇藝術出色 設香港舊生會

Charterhouse School 重視學生在藝術方面的發展。學校FB截圖
Charterhouse School 重視學生在藝術方面的發展。學校FB截圖

學校十分重視藝術教育。自2013年起，每年都會舉行年度藝術節Artifex，吸引不少當地居民及遊客參觀。藝術節期間，學校和學生聯手籌辦音樂表演、話劇表演、電影放映會、學生作品展覽、釀酒工作坊、咖啡品評會等活動。

從2021年開始轉為男女校，校內有超過80個課外活動學會，由另類音樂至世界電影、芭蕾舞，甚至品酒學會都有。學校還舉辦「模擬聯合國」（Model United Nations），學生曾到蒙古、馬達加斯加等地交流，拓寬國際視野！

Charterhouse School現有約800名學生，當中20%為國際生，香港學生近半。學校重視香港學生關係，成立至今有超過250名香港舊生，並在香港組成舊生會Charterhouse Community in Hong Kong，定期舉行茶聚、晚宴、高爾夫球聚會等，建立優良舊生網絡，並為新生及家長提供支援。

