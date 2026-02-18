英國升學｜Queen Ethelburga's Collegiate 「神奇校」設國家級體育學院 培訓體壇精英

在英國教育界，有4間寄宿學校以突破傳統的辦學模式迅速崛起，被譽為「神奇4校」。其中的Queen Ethelburga's Collegiate (QE)，創立於1912年、坐落英格蘭北部約克郡的著名私校，招收年齡從3個月至19歲，是一間大型男女寄宿中學。

投下龐大體育資源

QE擁有2間國家級體育學院，促進體育發展。網上圖片

QE在體育方面投下龐大資源，成立2間國家級體育學院：其一是與Leeds Rugby Academy和Foundation at Leeds Carnegie合辦的欖球學院；另一間是與Yorkshire Jets合辦的手球學院，供有意專項發展的學生接受專業培訓。若學生在欖球方面達到郡級水平，可參加專為精英運動員設計的「精英體育項目」（PSP），接受高強度個人化訓練，內容包括技術與戰術發展、影片分析，以及體能訓練，所有計劃均按學生個人需求制訂。

學術表現佳 設彈性課程

QE學生在公開試表現出眾。網上圖片

學校公開試成績多年來位居前列，穩踞英國私立學校排名前10。在2025年公開考試中，英國高考A-Level考獲A*至B的學生比例高達94%，於《The Times》英國私立學校A-Level排名中排第7。

此外，QE提供極具彈性的課程體系，除傳統學科外，亦設藝術、體育、傳媒，以及大量BTEC課程，讓學生按興趣與能力深化所長，充分發揮潛能。因此，QE吸引來自全球約50多個國家和地區的學生，約一半為國際生，亦成為眾多香港家長與學生的心儀選擇。

QE匯聚了來自不同文化與國籍的學生，彼此間建立深厚聯繫。學校提供完善支援與資源，並組織各類學習小組、藝術與運動興趣小組，全面輔助學生成長。高中學生更有機會擔任各類領導職務，包括學習小組成員、同儕導師等。不僅促進學生之間的互動與學習，更有助於培養開放包容的態度和服務社會的精神。

