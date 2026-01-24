Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國升學｜National Mathematics & Science College 設銜接課助入頂尖醫學院

升學攻略
更新時間：16:00 2026-01-24 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-24 HKT

英國有一間專注於STEM領域的預科學院，自2016年創校以來，畢業生升學表現亮眼，非常適合學業成績優異、對STEM有濃厚興趣，並立志升讀頂尖醫學院的學生。

National Mathematics and Science College（NMSC）提供Pre-A-Level及A-Level的理科課程。學校鼓勵學生以「科學家」模式思考，並與他們深入討論科學問題；亦鼓勵學生參與國際級科學競賽，並屢獲佳績。2023年，學生於英國物理奧林匹克獲得34面獎牌，其中6名學生更奪得最高級別的金獎。

此外，學校極為重視溝通能力的培養，為此特別設計的「STEM Communication Programme」，旨在訓練學生將複雜的科學概念轉化為普羅大眾易於理解的內容。此計劃因其創新性與卓越成效，於2023年榮獲英國私立學校年獎「最佳教學新企劃獎」（Independent School of the Year 2023: Award for Outstanding New Initiative）。

「科學家」式思考 STEM溝通訓練

學校亦專為學業成績優異、有志攻讀醫學的學生開設了醫科生高考銜接課程。該課程要求學生必須修讀數學與化學，並在此基礎上自選兩門科目（通常建議包括生物）。在為期2年的學習中，學校提供系統性的升學輔導，包括與華威大學醫學院學術人員進行模擬面試，並組織參與多項醫學相關學習活動與實習。過往學生曾獲寶貴機會，參與倫敦大學學院的Zebrafish Research Projects，以及由皇家麻醉科醫生學會主辦的專業講座。

2023至2024年A-Level考試，該校A*至B的成績比例高達85%至92%；平均每6名學生即有1名獲牛津或劍橋大學錄取。2025年，學術表現再創新高，A*至B比例攀升至96%，在《The Times》英國私立學校A-Level成績排名中位列第三，當屆更有近五分一的畢業生獲牛津或劍橋大學的入學資格。

「Oh!爸媽」授權轉載

延伸閱讀：

英國升學｜Oxford High School GDST 逾8成畢業生入牛劍或「羅素大學」

英國升學｜Moreton Hall School 學生營運「企業」學經商

 

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
21小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
22小時前
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
6小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
7小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
10小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT