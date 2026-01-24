英國升學｜National Mathematics & Science College 設銜接課助入頂尖醫學院

英國有一間專注於STEM領域的預科學院，自2016年創校以來，畢業生升學表現亮眼，非常適合學業成績優異、對STEM有濃厚興趣，並立志升讀頂尖醫學院的學生。

National Mathematics and Science College（NMSC）提供Pre-A-Level及A-Level的理科課程。學校鼓勵學生以「科學家」模式思考，並與他們深入討論科學問題；亦鼓勵學生參與國際級科學競賽，並屢獲佳績。2023年，學生於英國物理奧林匹克獲得34面獎牌，其中6名學生更奪得最高級別的金獎。

此外，學校極為重視溝通能力的培養，為此特別設計的「STEM Communication Programme」，旨在訓練學生將複雜的科學概念轉化為普羅大眾易於理解的內容。此計劃因其創新性與卓越成效，於2023年榮獲英國私立學校年獎「最佳教學新企劃獎」（Independent School of the Year 2023: Award for Outstanding New Initiative）。

「科學家」式思考 STEM溝通訓練

學校亦專為學業成績優異、有志攻讀醫學的學生開設了醫科生高考銜接課程。該課程要求學生必須修讀數學與化學，並在此基礎上自選兩門科目（通常建議包括生物）。在為期2年的學習中，學校提供系統性的升學輔導，包括與華威大學醫學院學術人員進行模擬面試，並組織參與多項醫學相關學習活動與實習。過往學生曾獲寶貴機會，參與倫敦大學學院的Zebrafish Research Projects，以及由皇家麻醉科醫生學會主辦的專業講座。

2023至2024年A-Level考試，該校A*至B的成績比例高達85%至92%；平均每6名學生即有1名獲牛津或劍橋大學錄取。2025年，學術表現再創新高，A*至B比例攀升至96%，在《The Times》英國私立學校A-Level成績排名中位列第三，當屆更有近五分一的畢業生獲牛津或劍橋大學的入學資格。

