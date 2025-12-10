英國升學｜Moreton Hall School 學生營運「企業」學經商

Moreton Hall School建立於1913年，坐擁百英畝校園，提供「一條龍」教育，中學部（Year 7-13）為女校，小學部則為男女混校。學校表現亮眼，不僅是2021年TES年度最佳寄宿學校，更在2025年獲《The Times》評為該郡最頂尖的「非選擇性招生（Non-Selective）私校」。

學校積極透過多元活動、講座及小組學習，將課堂知識與外界連結。其中，由Bronwen、Lady Barbioli及Jenner組成的「三大學會」尤為著名，定期舉辦學術研討、專業音樂鑑賞及醫學實驗與講座，深化學生在特定領域的認知。

學術成績出眾 重視音樂戲劇

在近3年（2023-2025）英國公開考試（A-Level）中，A*至B比例穩居71%至76%。畢業生多升讀羅素大學集團成員，包括卡迪夫大學、愛丁堡大學、倫敦國王學院等頂尖學府，更有優秀學生獲牛津、劍橋錄取，攻讀醫科和生物醫學等學科。

商科表現突出，在A-Level課程中同時開設「商務」與「經濟」兩門科目。為讓學生親身體驗商業運作，學校成立了完全由學生營運的「Moreton Enterprises」，學生不僅負責經營小食店與咖啡店，更須籌辦圓桌會議及年度大型會議等活動。

透過這些實戰經驗，學生能培養團隊合作、活動策劃、領導力及風險管理等關鍵商業技能，並將課堂所學付諸實踐；有助申請大學或求職。

音樂設施完備，設8間鋼琴練習室及配備先進的錄音工作室，學校教學成果更獲肯定，於2017年獲英國音樂人協會頒發音樂銅獎。為拓展學生視野，學校每兩年還會組織海外音樂交流。

學校將戲劇設為中三前的必修科目，並提供戲劇作選修科目。2024年的英國會考，所有應考戲劇的學生均獲得最高9分的佳績，表現斐然。

