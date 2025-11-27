英國升學｜Norwich School 長踞英私校Top 100

Norwich School創立於1906年，是成績優異的大型私立日校；位於英格蘭東部Norwich市中心，旁邊就是當地大教堂Norwich Cathedral。現時全校約有1200名學生，絕大部分來自當地家庭，因此學校只為國際生提供寄宿家庭服務。

在英國學校的排行榜中，Norwich School一直穩佔諾福克郡（Norfolk）和沙福郡（Suffolk）的榜首，多年位居英國私立學校Top 100以內。過去十年（2015-2025），學生在A-Level考獲A*至B均達75%至89%。每年約有20名畢業生分別獲劍橋、牛津、倫敦帝國學院（IC）、倫敦政治經濟學院（LSE）、倫敦大學學院（UCL）及其他Top 10名校錄取。Sixth Form學生可接受學校UCAS團隊及職業顧問指導，欲申請牛劍、倫敦帝國學院工程/電腦/科學/數學等高難度學科，可參加「Apply+」計劃，修讀高難度課程及參加面試培訓。

助港生Non-JUPAS報大學

最特別是Norwich School還會幫助香港學生申請Non-JUPAS服務，報讀香港的大學，可見對香港學生有充分支援。

學校重視藝術及設計，設有紡織工作室、3D設計室、iMac電腦室、攝影室、激光切割機等，亦具備多種設計軟件，包括Adobe Creative Suite及製作電影、動畫的專業軟件。學生可在視覺傳意、電影及動畫、攝影、珠寶設計、室內設計、建築等範疇學習感興趣的項目。

國際生比率低於10%，因此不設校內宿舍。所有國際生都會住在經校方審查的寄宿家庭（Host Family）裏，而大部分家庭均與學校有密切聯繫，包括有教師申請成為寄宿家庭。國際生可在道地英語環境裏生活及學習，提升語言能力，深入認識英國文化；寄宿家庭費用亦比寄宿學校低。

「Oh!爸媽」授權轉載

