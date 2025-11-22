Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國升學｜Queen Anne's School 腦神經科學融入教學 激發學生潛能

更新時間：12:30 2025-11-22
發佈時間：12:30 2025-11-22

在考試前聞一聞新鮮檸檬的香氣，就有助緩解緊張、提升表現？這不是民間偏方，而是英國Queen Anne's School與University of Bristol一項研究的有趣發現！這間位於英格蘭雷丁市郊、擁有超過125年歷史的女子寄宿中學，不僅學術成績優異，更致力將心理學與腦神經科學融入教學，以創新方式激發每位學生的潛能。

為鼓勵學生掌握自主學習能力，校方融合心理學、腦神經科學及教育理論，以科學方法深入探索大腦吸收新事物的運作機制。在此基礎上，學校推出教與學研究計劃「Brain Can Do」，短短6年內舉辦3屆教學研討會，並成功邀請劍橋大學、卡迪夫大學、倫敦大學金匠學院及雷丁大學等多間英國院校的學者，到校分享前沿研究與實踐成果。

激發學習潛能 重視音樂教育

近期研究方面，學校與University of Bristol合作，以Year 12的學生作為研究對象，特許她們延遲1小時上課。研究統計該批同學的學習成績、行為和睡眠習慣，發現她們的專注力較以往提高；更指考試前呼吸新鮮檸檬香氣能有助學生紓緩緊張情緒，提升答題表現。

除了在STEM教育上非常出眾，音樂教育同樣是亮點。約三分二的學生學習樂器，許多人還參與合唱團或樂團，並有機會在倫敦的St John's Smith Square、Westminster Abbey等地演出。

2018年啟用的Scott Music Centre進一步提升音樂教學條件，校內增設21座新鋼琴、20間隔音練習室，以及專業級錄音棚等設施。為鼓勵有突出音樂才能的國際學生，學校特別設立音樂獎學金，音樂總監亦曾多次親赴香港為申請者進行獎學金面試。

在公開考試方面，Queen Anne's School表現出色。2025年的A-Level考試中，學生取得A*至A達47%，而A*至C更高達94%。

