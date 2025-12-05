英國升學｜Ardingly College 文武雙全寄宿中學

Ardingly College創建於1858年，坐落於英格蘭南部，是一間聲譽卓著的寄宿中學；不僅學術成績優異，在科學、體育及音樂領域亦表現突出，堪稱「文武雙全」。根據英國獨立學校視學機構（ISI）2018年評鑑報告，學校在「學術成果」與「個人發展」均獲最高「卓越」評級，綜合表現備受肯定。

學校設A-Level和國際文憑（IB）課程，考慮到部分國際學生短時間內難以適應英國教育模式，特別開設IB預備班（Pre-IB），協助順利過渡並打好基礎。

在STEM教育方面，表現尤為突出，師生在各大競賽中屢獲佳績。2015年，逾百名師生共同設計製造一輛太陽能電動車，在澳洲參與世界太陽能挑戰賽，成功行駛逾3000公里，並於2019年再度完成此項壯舉。學校亦曾榮獲英國皇家化學學會「Top of the Bench Competition」13至16歲學生組總冠軍。

重視STEM 體育屢奪冠

學校在體育領域同樣成績斐然。設有專業的足球學院——Ardingly Football Academy，其男子足球隊實力雄厚，曾三度奪得Boodles ISFA Cup冠軍（1998年、2015年及2016年）。多年來培育出眾多極富才華的球員，並在足球領域取得卓越成就。另外，曲棍球隊亦獲得不少地區冠軍，女子曲棍球隊曾贏得U18郡級冠軍，並闖入全國總決賽；男子曲棍球隊亦曾贏得U18郡級冠軍。

音樂教育設施完備，設有演奏廳、多間音樂教室、打擊樂與合奏專用室、音樂圖書館、錄音室及11間獨立練習室等。學校擁有28名資深音樂教師，每周進行超過430節一對一音樂指導，涵蓋所有管弦樂器、鋼琴、管風琴、結他、鼓及聲樂等。

此外，學校定期邀請國際級音樂家到校舉辦大師班、工作坊及音樂會，過去曾參與者包括英國國家青年爵士樂團（National Youth Jazz Orchestra）、著名指揮兼作曲家Paul Spice、長笛名家Ian Clarke等。

「Oh!爸媽」授權轉載

延伸閱讀：

英國升學｜Norwich School 長踞英私校Top 100

英國升學｜Queen Anne's School 腦神經科學融入教學 激發學生潛能

英國升學｜King's School, Canterbury 帆船及划艇會聞名