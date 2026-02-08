Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國升學｜Oxford International College 設牛津大學學長計劃 傳授入學攻略

許多計劃讓孩子海外升學的家長，都期望他們能藉此開拓視野，並為將來進入頂尖學府鋪路。而英國頂尖私校Oxford International College的升學表現極為出色，以2024年的畢業班為例，84%畢業生獲羅素集團大學錄取，超過50%進入G5大學，更有不少畢業生入讀牛津大學、劍橋大學。

圖片來源：學校官網
圖片來源：學校官網

Oxford International College於2002年創立，坐落於牛津市區，是成績優異的國際預科書院；2019年加入Oxford International Education Group (OIEG)，成為該集團在牛津的3間預科書院之一。

師資團隊中，許多教師畢業於牛津大學，系出名門。為確保教學質素，學校逢周六都會舉行測驗，讓老師能密切跟蹤每個學生的學習進度，並在必要時及時提供「一對一」課後輔導，為學生申請頂尖大學及理想學科奠定堅實的學術基礎。

師資優異 專業實習

圖片來源：學校官網
圖片來源：學校官網

每年都有眾多畢業生考入牛津、劍橋等世界頂尖大學。學校設有「牛津大學學長計劃」（Oxford Mentor Programme），邀請牛津大學學生（涵蓋學士至博士階段）擔任導師，為準備牛津、劍橋面試及入學考試，提供第一手應試資訊與指導。學校亦設多種大學入學考試預備班，協助同學應對UCAT（醫科）及LNAT（法律）等專業考試，許多學生每周都會額外用兩晚進行考前準備。

圖片來源：學校FB
圖片來源：學校FB

為提升同學申請醫學院及其他專業學系的競爭力，特設專職人員安排實習機會。同學可進入醫院、跨國企業實習，或參與Job Shadowing（影子實習）活動，合作機構包括當地醫生、牙醫、養老院，以及多個慈善組織。過去亦有學生在暑假期間參與「Goodwill Ambassador」計劃，前往馬來西亞，跟隨當地醫生、工程師、牙醫等專業人士實習，積累實務經驗，豐富個人履歷。

