Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國升學｜Malvern St James School 文理雙全知名女校

升學攻略
更新時間：17:25 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:25 2026-01-27 HKT

位於英國中部Worcestershire的知名女校Malvern St James School，注重人文藝術培養，更以卓越科學教育成果，展現女孩在數理科學等領域同樣出色。學校重視發展學生不同方面的潛能，在學術、體育、音樂、藝術方面均照顧周全，加上學術成績優秀，設備完善，是不少當地家庭的首選學校。

Malvern St James School是兩間女校Malvern Girls' College和St James's School於2006年合併而成的私立女校，為3至18歲的女孩提供優質教育。

科藝出色 Year 13可住單人房

STEM是該校的強項，56%學生選修A-Level STEM科目，近一半畢業生在大學修讀STEM相關科目，如生物醫學工程、建築學等。

在藝術及音樂教育方面，該校成就不俗，曾於2023年獲英格蘭藝術局（Arts Council England）頒發「Artsmark」金獎，更連續3年（2022-2024）成為倫敦聖三一學院（Trinity College London）的指定藝術中心（Trinity Centre for The Arts）。所有學生均會參與美術、戲劇、音樂等不同的藝術創作，學校的藝術部提供私人朗誦及戲劇課堂，亦設專門的音樂大樓。學生可參加合唱團、樂團及聲樂班等活動，並有機會到公開場合表演，獲取豐富演出經驗。學生亦可在校內考取世界認可的London Academy of Music and Dramatic Art （LAMDA）證書，繼續提升藝術造詣。

校內設6間宿舍，1至4人房，Year 13學生可入住配備獨立衛浴的單人房間。學生可選擇全寄宿、周一至五寄宿或彈性寄宿。宿舍不定期與其他名校舉辦社交聯誼活動，如Eton、Harrow等。

學校設施包括體育中心、健身設備、舞蹈室、果汁吧、音樂中心、戲劇中心及完備的餐飲服務，照顧學生身心發展。學校更全天候有一名護士當值，醫生亦定時到訪，確保女孩健康。

「Oh!爸媽」授權轉載

延伸閱讀：

英國升學｜Oxford High School GDST 逾8成畢業生入牛劍或「羅素大學」

英國升學｜Moreton Hall School 學生營運「企業」學經商

英國升學｜Ardingly College 文武雙全寄宿中學

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
6小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
7小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
9小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
8小時前