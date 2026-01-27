英國升學｜Malvern St James School 文理雙全知名女校

位於英國中部Worcestershire的知名女校Malvern St James School，注重人文藝術培養，更以卓越科學教育成果，展現女孩在數理科學等領域同樣出色。學校重視發展學生不同方面的潛能，在學術、體育、音樂、藝術方面均照顧周全，加上學術成績優秀，設備完善，是不少當地家庭的首選學校。

Malvern St James School是兩間女校Malvern Girls' College和St James's School於2006年合併而成的私立女校，為3至18歲的女孩提供優質教育。

科藝出色 Year 13可住單人房

STEM是該校的強項，56%學生選修A-Level STEM科目，近一半畢業生在大學修讀STEM相關科目，如生物醫學工程、建築學等。

在藝術及音樂教育方面，該校成就不俗，曾於2023年獲英格蘭藝術局（Arts Council England）頒發「Artsmark」金獎，更連續3年（2022-2024）成為倫敦聖三一學院（Trinity College London）的指定藝術中心（Trinity Centre for The Arts）。所有學生均會參與美術、戲劇、音樂等不同的藝術創作，學校的藝術部提供私人朗誦及戲劇課堂，亦設專門的音樂大樓。學生可參加合唱團、樂團及聲樂班等活動，並有機會到公開場合表演，獲取豐富演出經驗。學生亦可在校內考取世界認可的London Academy of Music and Dramatic Art （LAMDA）證書，繼續提升藝術造詣。

校內設6間宿舍，1至4人房，Year 13學生可入住配備獨立衛浴的單人房間。學生可選擇全寄宿、周一至五寄宿或彈性寄宿。宿舍不定期與其他名校舉辦社交聯誼活動，如Eton、Harrow等。

學校設施包括體育中心、健身設備、舞蹈室、果汁吧、音樂中心、戲劇中心及完備的餐飲服務，照顧學生身心發展。學校更全天候有一名護士當值，醫生亦定時到訪，確保女孩健康。

