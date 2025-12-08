中一自行分配學位2026｜一文看清全港115間英中名單

中一自行分配學位2026｜2026學年的中一自行分配學位即將接受申請，有意讓子女在明年9月入讀官津中學，或參加派位直資中學的家長，可於2026年1月2至16日，在受校網限制之下，為子女申請2所中學有參加派位的中學，當中主要為官立和資助學校，也有少數直資中學，家長可按子女的學術水平、專長和性格等，為他們申請合適的中學。

在自行分配學位階段，有些家長或會嘗試為子女申請區外中學，其中全開英文班中學(亦即是坊間常說的「英中」)，往往都有不少家長留意，因當中大部分均是傳統名校或地區名校，不少更曾誕生狀元。為方便家長部署選校，《星島教育》根據2025/2026學年的《中學概覽》，各校在初中所用的教學語言，列出全港115間全開英文班中學，讓家長掌握各區的英中名單。

中一自行分配學位2026｜全港英中名單一覽

全港英中名單2026｜港島區｜中西區：7所

英皇書院（男校）

網址：https://www.kings.edu.hk

高主教書院（男女校）

網址：http://www.raimondi.edu.hk

聖嘉勒女書院（女校）

網址：http://www.stclare.edu.hk

聖若瑟書院（男校）

網址：http://www.sjc.edu.hk

聖類斯中學（男校）

網址：https://www.stlouis.edu.hk

聖士提反女子中學（女校）

網址：http://www.ssgc.edu.hk

英華女學校（女校）

網址：http://www.ywgs.edu.hk

全港英中名單｜港島區｜灣仔區：7所

瑪利曼中學（女校）

網址：http://www.mss.edu.hk

皇仁書院（男校）

網址：https://www.qc.edu.hk

聖公會鄧肇堅中學（男女校）

網址：http://www.tsk.edu.hk

嘉諾撒聖方濟各書院（女校）

網址：http://www.sfcc.edu.hk

聖保祿中學（女校）

網址：http://www.spss.edu.hk

香港真光中學（女校）

網址：http://www.tlmshk.edu.hk

香港華仁書院（男校）

網址：http://www.wahyan.edu.hk

全港英中名單2026｜港島區｜東區：7所

庇理羅士女子中學（女校）

網址：https://www.bps.hk

嘉諾撒書院（女校）

網址：http://www.canossa.edu.hk

張祝珊英文中學（男女校）

網址：http://www.ccsc.edu.hk

香港中國婦女會中學（男女校）

網址：http://www.hkcwcc.edu.hk

港島民生書院（男女校）

網址： http://www.imsc.edu.hk

筲箕灣官立中學（男女校）

網址：http://www.sgss.edu.hk/

聖馬可中學（男女校）

網址：http://www.stmarks.edu.hk

全港英中名單｜港島區｜南區：1所

嘉諾撒聖心書院（女校）

網址： http://www.shcc.edu.hk

全港英中名單2026｜九龍區｜九龍城區：12所

何明華會督銀禧中學（男女校）

網址： http://www.bhjs.edu.hk

迦密中學（男女校）

網址： http://www.carmelss.edu.hk

陳瑞祺（喇沙）書院（男校）

網址： http://www.csklsc.edu.hk

旅港開平商會中學（男女校）

網址： http://www.hpccss.edu.hk

嘉諾撒聖家書院（女校）

網址： http://www.hfcc.edu.hk

九龍真光中學（女校）

網址： http://www.ktls.edu.hk

喇沙書院（男校）

網址：http://www.lasalle.edu.hk

瑪利諾修院學校(中學部)（女校）

網址： http://www.mcs.edu.hk

民生書院（男女校）

網址：https://www.munsang.edu.hk/secondary/

基督教女青年會丘佐榮中學（男女校）

網址：http://www.htyc.edu.hk

東華三院黃笏南中學（男女校）

網址：http://www.twghwfns.edu.hk

華英中學（男女校）

網址：http://www.waying.edu.hk

全港英中名單2026｜九龍區｜觀塘區 ：7所

中華基督教會蒙民偉書院（男女校）

網址：http://www.cccmmwc.edu.hk

觀塘官立中學（男女校）

網址：http://www.ktgss.edu.hk

觀塘瑪利諾書院（男校）

網址：http://www.ktmc.edu.hk

順利天主教中學（男女校）

網址： http://www.slcss.edu.hk

聖言中學（男校）

網址：http://www.singyin.edu.hk

聖傑靈女子中學（女校）

網址：http://www.scsg.edu.hk

藍田聖保祿女子中學（女校）

網址： http://www.spslt.edu.hk

全港英中名單2026｜九龍區｜黃大仙區：5所

中華基督教會協和書院（男女校）

網址：http://www.ccchwc.edu.hk

可立中學（嗇色園主辦）（男女校）

網址：http://www.holap.edu.hk/

保良局何蔭堂中學（男女校）

網址：http://www.plkchc.edu.hk

保良局第一張永慶中學（男女校）

網址：http://www.plkno1.edu.hk

德愛中學（女校）

網址：http://www.takoi.edu.hk

全港英中名單2026｜九龍區｜西貢區 ：4所

迦密主恩中學（男女校）

網址：https://www.cdgfss.edu.hk

基督教宣道會宣基中學（男女校）

網址：http://www.skss.edu.hk

景嶺書院（男女校）

網址：http://www.kingling.edu.hk

將軍澳官立中學（男女校）

網址：http://www.tkogss.edu.hk

全港英中名單2026｜九龍區｜深水埗區 ：5所

中華基督教會銘賢書院（男女校）

網址：http://www.cccmyc.edu.hk

長沙灣天主教英文中學（男校）

網址：http://www.cswcss.edu.hk

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學（男女校）

網址：http://www.wtsmc.edu.hk

寶血會上智英文書院（女校）

網址：http://www.htc.edu.hk

聖母玫瑰書院（女校）

網址：http://www.olr.edu.hk

全港英中名單｜九龍區｜油尖旺區：6所

中華基督教會銘基書院（男女校）

網址： http://www.cccmkc.edu.hk

伊利沙伯中學（男女校）

網址： http://www.qes.edu.hk

聖芳濟書院（男校）

網址： http://www.sfxc.edu.hk

嘉諾撒聖瑪利書院（女校）

網址： http://www.smcc.hk

真光女書院（女校）

網址： http://www.tlgc.edu.hk

九龍華仁書院（男校）

網址： http://www.wyk.edu.hk

全港英中名單2026｜新界區｜北區 ：6所

風采中學（教育評議會主辦）（男女校）

網址：http://www.elegantia.edu.hk

香港道教聯合會鄧顯紀念中學（男女校）

網址：http://www.tanghin.edu.hk

聖公會陳融中學（男女校）

網址：http://www.skhcyss.edu.hk

田家炳中學（男女校）

網址：http://web.tkpss.edu.hk/

東華三院甲寅年總理中學（男女校）

網址：https://www.twghkyds.edu.hk

東華三院李嘉誠中學（男女校）

網址：http://www.twghlkss.edu.hk

全港英中名單2026｜新界區｜沙田區 ：13所

浸信會呂明才中學（男女校）

網址：http://www.blmcss.edu.hk

聖母無玷聖心書院（男女校）

網址：https://www.ihmc.edu.hk

賽馬會體藝中學（男女校）

網址：https://www.tic.edu.hk

沙田蘇浙公學（男女校）

網址：http://kccshatin.edu.hk

天主教郭得勝中學（男女校）

網址：http://www.ktscss.edu.hk

五旬節林漢光中學（男女校）

網址：http://www.plhks.edu.hk

沙田官立中學（男女校）

網址：http://www.stgss.edu.hk

沙田循道衞理中學（男女校）

網址：http://www.stmc.edu.hk

沙田培英中學（男女校）

網址：http://www.pyc.edu.hk

沙田崇真中學（男女校）

網址：http://www.sttss.edu.hk

聖公會林裘謀中學（男女校）

網址：http://www.skhlkmss.edu.hk/

聖公會曾肇添中學（男女校）

網址：http://www.skhtst.edu.hk

聖羅撒書院（女校）

網址：http://www.hksrl.edu.hk

全港英中名單2026｜新界區｜大埔區：5所

迦密柏雨中學（男女校）

網址：http://www.cpu.edu.hk

南亞路德會沐恩中學（男女校）

網址：http://www.ilc.edu.hk

聖公會莫壽增會督中學（男女校）

網址：http://www.mst.edu.hk

恩主教書院（男女校）

網址：https://www.valtorta.edu.hk

王肇枝中學（男女校）

網址：http://www.wscss.edu.hk

全港英中名單｜新界區｜葵青區 ：9所

佛教善德英文中學（男女校）

網址：http://www.bstc.edu.hk

中華基督教會全完中學（男女校）

網址：http://www.chuenyuen.edu.hk

中華傳道會安柱中學（男女校）

網址：http://www.cneccc.edu.hk

天主教母佑會蕭明中學（女校）

網址：http://dmhcsm.edu.hk

保良局羅傑承中學（一九八三）中學（男女校）

網址：http://www.plk83.edu.hk

保祿六世書院（女校）

網址：http://www.ppaulvi.edu.hk

順德聯誼總會李兆基中學（男女校）

網址：https://www.lskc.edu.hk

聖公會林護紀念中學（男女校）

網址：http://www.lamwoo.edu.hk

東華三院陳兆民中學（男女校）

網址：http://www.twghczm.edu.hk

全港英中名單2026｜新界區｜荃灣區 ：4所

可風中學（嗇色園主辦）（男女校）

網址：http://www.hofung.edu.hk

寶安商會王少清中學（男女校）

網址：http://pocawsc.edu.hk

荃灣官立中學（男女校）

網址：http://www.twgss.edu.hk

荃灣公立何傳耀紀念中學（男女校）

網址：http://www.twphcymc.edu.hk

全港英中名單｜新界區｜屯門區 ：8所

香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學（男女校）

網址：http://www.scc.edu.hk

保良局百周年李兆忠紀念中學（男女校）

網址：http://www.plkclscmc.edu.hk

保良局董玉娣中學（男女校）

網址：http://www.plktytc.edu.hk

順德聯誼總會梁銶琚中學（男女校）

網址：http://www.lkkc.edu.hk

南屯門官立中學（男女校）

網址：http://www.stmgss.edu.hk

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學（男女校）

網址：http://www.makopan.edu.hk

屯門官立中學（男女校）

網址：http://www.tmgss.edu.hk

仁愛堂田家炳中學（男女校）

網址：http://www.yottkp.edu.hk

全港英中名單2026｜新界區｜元朗區 ：9所

中華基督教會基元中學（男女校）

網址：http://ccckyc.edu.hk

趙聿修紀念中學（男女校）

網址：http://www.clsmss.edu.hk

新界鄉議局元朗區中學（男女校）

網址：https://www.nthykyldss.edu.hk/

天主教崇德英文書院（男女校）

網址：https://www.stc.edu.hk

聖公會白約翰會督中學（男女校）

網址：http://www.skhbbss.edu.hk

基督教香港信義會元朗信義中學（男女校）

網址：http://www.yll.edu.hk

香港管理專業協會羅桂祥中學（男女校）

網址：http://www.hkmakslo.edu.hk

東華三院盧幹庭紀念中學（男女校）

網址：http://www.lktmc.edu.hk

元朗商會中學（男女校）

網址：http://www.ylmass.edu.hk

中一自行分配學位2026｜「中學學位分配辦法」時間表

日期 事項 2026年1月2日至16日 申請自行分配學位 2026年3月31日 參加派位中學通知正取學生家長其子女獲取錄 2026年5月初 統一派位選校 2026年7月7日 公布派位結果 2026年7月9日及10日 辦理中一註冊

