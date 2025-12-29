中一入學2026｜中學學位分配辦法一文睇清：中一自行分配學位/中一統一派位/中一入學資訊

中一入學2026｜孩子將於2026年九月升讀中一的家長要留意，《親子王》已為各位忙碌的家長準備與「中學學位分配辦法」相關的有用資訊，方便大家於2026年1月份遞交「中一自行分配學位」申請，以及了解更多「中一統一派位」、「成績次第RO」及「派位程序」，助準中一生家長提早部署。

中學學位分配辦法︳中一自行分配學位/中一統一派位要分清

關於中學學位分配辦法共分為兩個階段，分別是「中一自行分配學位」和「中一統一派位」。不少家長對於兩者存有疑問，今次就解開兩者之前的分別，而遞交中一自行分配學位申請表的「次序」，對於獲取自行學位將有影響，家長必須留意。

中一自行分配學位可選兩校 申請表次序要留意

在中一自行分配學位階段，各間參加派位的中學可預留不多於30%的中一學位作為中一自行分配學位，而家長可為子女向不多於兩所參加派位的中學遞交申請，有關申請是不受地區限制。

教育局會在2025年12月上旬向每名小六學生派發兩份《中一自行分配學位申請表》，申請表分別印有「選校次序1」和「選校次序2 」，「 選校次序1」代表首選的學校，「選校次序2」代表次選的學校。家長應根據選校意願在《 中一自行分配學位申請表 》各存根上填上申請中學名稱，把印有選校次序的存根先行撕下並保留作記錄，然後將申請表直接交往有關的中學，並即時取回已蓋上中學校印、名稱及編號的「家長存根」，以作確認。有關透過「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請的詳情，家長可參閱2025年12月上旬上載至教育局網頁的《申請中一自行分配學位家長須知》而申請日期為2026年1月2日至1月16日。

中一自行分配學位申請一經遞交，不可撤回、取消或更改選校次序。部分中學將會於3月份安排面試程序，中學可以根據教育局提交的學生成績次第（Rank Order，簡稱RO）、學校實際情況而安排申請學生是否進行面見及是否取錄。教育局會將學生的選校次序和學校的《自行分配學位正取 ／備取學生名單》作配對，結果將於2026年3月31日，通知正取學生家長其子女已獲學校納入其自行分配學位正取學生名單。有關的通知安排不包括備取及落選學生，亦非正式的派位結果，家長毋須回覆有關中學是否接受有關自行分配學位。

要注意，部分學生（包括沒有收到參加派位中學通知為正取學生，或只收到次選學校通知為正取學生的學生）或會以備取學生身份獲派自行分配學位的中學（包括首選的中學）。另學生如獲派自行分配學位，在統一派位時不會再獲分配另一學位。

中一自行分配學位須知

資格

香港居民

就讀於參加中學學位分配辦法的小學

從未獲派中一學位

申請須知

申請日期：2026年1月2日至 1月16日

申請不受地區限制，但每名學生只 可以向不多於兩所參加派位中學申請

學生須直接向屬意的中學申請

收生準則及比重由學校自訂

正取學生名單公布

參加派位中學會於2026年3月 31日，通知正取學生家長其子女 已獲學校納入其自行分配學位

中一統一派位階段「大抽獎」可30個選擇

至於未能於「中一自行分配學位」階段中獲得學校取錄的學生，將會參與「中一統一派位」階段。教育局電腦將會按學生的派位組別、家長選校意願及隨機編號分配學位分配中一學位予參與派位的學生。家長將於2026年4月份獲發《中一派位選擇學校表格》，並於2026年5月上旬，可把填妥《中一派位選擇學校表格》經就讀小學交回予教育局。要注意，已獲取直資中學或自行分配學位的學生，仍需交回《中一派位選擇學校表格》，填寫方法可根據老師指引。

《中一派位選擇學校表格》分為甲、乙兩部分，「甲部」不受學校網限制的學校選擇，可選擇最多3所位於任何學校網（包括子女所屬 學校網）的中學，並按照選校意願順序填寫在表格內；「乙部」可填寫30個選擇，家長可參閱子女所屬學校網的《中學一覽表》，並按照選校意願順序，應儘量填滿。學位的分配會根據家長選校的先後次序，並按電腦派位程序進行。

中一統一派位階段

2026年4月份經學校派表，於2026年5月份交回予學校

按學生的派位組別、家長選校意願及隨機編號分配學位

如成功獲自行分配學位，則不會在統一派位階段另行獲分配學位

如有需要更改學校網，家長應於2月底之前經子女就讀小學向教育局申請跨網派位

2026年7月7日公布派位結果

中一派位程序須知

中一統一派位會經由電腦會首先處理「甲部」不受學校網限制的學校選擇，然後才處理「乙部」按學校網的學校選擇。於處理「甲部」時，電腦會首先按照「全港第一派位組別」學生的選校意願次序派位，在審閱該組別學生的所有學校選擇後，電腦便會依次審閱「全港第二派位組別」學生的學校選擇，最後為「全港第三派位組別」的學生。於「甲部」成功獲分配學位的學生，將不會參與「乙部」。當「甲部」的所有學校選擇經審閱後仍未獲分配學位，他們便會進入「乙部」獲分配學位。

在處理「乙部」時，電腦會先按照學校網「第一派位組別學生」的選校意願次序派位，如學生的所有學校選擇經審閱後仍未獲分配學位，電腦會從網內剩餘的學位中，為他們分配一個學位。當學校網「第一派位組別」的學生均獲分配學位後，電腦再按同一程序處理學校網「第二派位組別」的學生，最後為學校網「第三派位組別」的學生。

點擊圖片瀏覽升中派位重要日子：

直屬及聯繫學校需要交表嗎？「一條龍」學校可參與「大抽獎」？

那麼如就讀有一條龍」學校，或有「直屬 / 聯繫」學校的學生，應該如果填表？在一般情況下，經扣除重讀生及中一自行分配學位後，在中一統一派位階段，直屬中學須為其直屬小學保留餘額85%的學位，而聯繫中學須為其聯繫小學保留餘額25%的學位。而「直屬」或「聯繫」學校的小六學生如屬學校網第一或第二派位組別，而又以其直屬或聯繫中學作為「乙部」的第一選擇，便有資格獲派保留學位。

「直屬 / 聯繫」學校的學生必須交表。若符合資格的人數多於保留學位，電腦會按學生的學校網派位組別及隨機編號分配學位，直至保留學位額滿為止。所有剩餘的保留學位（如有），將自動撥作非保留學位，供公開分配之用。直屬或聯繫學校的小六學生如獲批跨網派位，便不能保留獲派有關直屬或聯繫中學保留學位的資格。

至於 「一條龍」學校，學生可以選擇直接升讀其連繫中學。若學生申請參加派位中學的中一自行分配學位或非參加派位直資中學的中一學位（無論錄取與否），或參加統一派位，他們將不能保留直升連繫中學的權利。而「一條龍」中學原則上會預留不少於15%的中一總學額，供其他小學的學生循中一自行分配學位或統一派位的途徑申請入讀。

甚麼是成績次第RO？

教育局會根據劃分為3個全港派位組別，每個組別佔全港學生人數的三分之一。電腦首先將學生在小五下學期及小六上、下學期的校內成績（即3次呈分試）標準化，再根據學校於2018及2024年「中一入學前香港學科測驗」的抽樣成績的平均成績，調整出學生的校內成績。「中一入學前香港學科測驗」的成績不會直接影響學生的派位結果。

電腦會將全港學生經調整後的成績按高低排列次序排列，即成績次第（Rank Order，簡稱RO），然後平均劃分為3個全港派位組別，每個組別佔全港學生人數的1/3。在進行按學校網的「中一統一派位」時，在同一學校網內的學生，則會根據他們經調整後的積分按高低排列次序（RO）分配所屬學校網的學位。

詳細資料：教育局

「中一派位電子平台」：https://esspa.edb.gov.hk

